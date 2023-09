Minisforum ha recentemente svelato il primo tablet al mondo alimentato dalla nuova APU AMD Ryzen 8000 “Hawk Point,” con un lancio previsto per l’inizio del prossimo anno. Questo annuncio segue un evento tenuto il mese scorso in cui l’azienda aveva dato un’anteprima del suo prossimo tablet di nuova generazione, mettendo in risalto l’integrazione delle capacità di intelligenza artificiale rese possibili dall’hardware Ryzen AI.

Le nuove APU AMD Hawk Point faranno parte della famiglia Ryzen 8000 e rappresenteranno un leggero aggiornamento rispetto alle attuali APU Ryzen 7040 Phoenix. Tali APU saranno dotate di core Zen 4 e core GPU RDNA 3.5, garantendo prestazioni avanzate e capacità di intelligenza artificiale migliorate. In particolare, il motore XDNA sarà aggiornato, consentendo una migliore gestione delle applicazioni di intelligenza artificiale e mantenendo AMD competitiva rispetto alle unità NPU/VPU di Intel presenti nei futuri processori Meteor Lake.

Al centro del tablet Minisforum V3 si trova l’AMD Hawk Point, un potente processore da 22-28W che promette prestazioni eccezionali e efficienza energetica per un’esperienza utente impeccabile. La sua memoria RAM di 6400 MHz garantisce un accesso ai dati estremamente rapido. In termini di connettività, il tablet offre una vasta gamma di porte, tra cui due porte USB4, un jack audio da 3,5 mm, uno slot SD UHS-II e una porta Type-C DP-in Only.

Per garantire un’elevata sicurezza e facilità d’uso, il Minisforum V3 integra un sensore di impronte digitali nel pulsante di accensione e supporta il riconoscimento facciale Windows Hello. Il display da 14 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 165Hz offre un’esperienza visiva eccezionale. Il sistema audio, composto da due altoparlanti ad alta potenza e due altoparlanti a bassa potenza, garantisce un’esperienza audio coinvolgente.

Le fotocamere di alta qualità includono una fotocamera frontale da 2 megapixel con supporto Windows Hello per il riconoscimento facciale e una fotocamera posteriore da 5 megapixel per effettuare foto e video. La batteria da oltre 50Wh offre un’autonomia prolungata, ideale per professionisti in movimento e creatori di contenuti.

Il tablet supporta anche la tecnologia MPP2.0 per stilo, offrendo 4096 livelli di sensibilità alla pressione per un’input preciso e reattivo. L’azienda ha inoltre presentato una bozza di progettazione preliminare, caratterizzata da uno stile aziendale minimalista e dettagli di design eleganti.

Il tablet sarà disponibile all’inizio del prossimo anno, portando sul mercato la potenza delle APU AMD Ryzen 8000 “Hawk Point” in un design innovativo e versatile.