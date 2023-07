A pochi giorni dalle ultime indiscrezioni che svelavano le prime specifiche tecniche delle APU AMD “Strix Point”, l’utente Olrak29_ ha condiviso un post in cui afferma che Strix Point avrà 4 core Zen 5 e 8 core Zen 5c e un design monolitico, ma non sarà l’unica APU in arrivo.

Altre voci di corridoio, corroborate dal “solito” kopite7kimi, hanno menzionato “Strix Halo“, una soluzione con design chiplet composto da due CCD Zen 5 ognuno con 8 core ed equipaggiato con 3D V-Cache. Secondo il leaker, il design è molto simile a quello dei Ryzen 8000 Desktop, con l’unica differenza che risiederebbe nel die I/O.

Nelle APU Raphael la grafica integrata era situata proprio all’interno del die I/O e sembra che questo non cambierà; ciò significa che, sebbene la grafica integrata di Ryzen 8000 Desktop e Strix Point sarà sempre basata su RNDA 3.5, ci saranno differenze di configurazione tra la versione PC e quella mobile, com’è naturale che sia. È probabile che le APU Desktop useranno solamente 2CU, mentre su Strix Halo ne avremo fino a 40.

Qui sotto vi lasciamo una tabella con le presunte specifiche di Strix Point e Strix Halo. Entrambi dovrebbero arrivare nella seconda metà del 2024 e daranno battaglia a Intel Arrow Lake e Lunar Lake.