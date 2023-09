Chi ama il PC gaming naturalmente starà bene attento a prendersi una bella scheda video, ma tantissime altre persone preferiscono avere un PC semplice, che non costi troppo e che bene o male faccia tutto. Per questo esistono i processori con grafica integrata, che tuttavia diventano sempre più potenti.

Ebbene, pare proprio che AMD stia per alzare l’asticella in questa particolare competizione: nella famiglia Ryzen 8000 infatti ci dovrebbe essere almeno una APU (una CPU con grafica integrata, che AMD chiama Accelerated Processing Unit), con dentro una GPU RDNA 3.5 a 16 core.

L’informazione arriva dai soliti leaker specializzati in hardware e riguarda il prodotto noto con il nome in codice “Strix Point”. Oltre alla citata GPU, ci sarà anche una CPU Zen 5 a 12 core.

Le APU monolitiche AMD Ryzen 8000 “Strix Point” avranno un singolo CCD con doppio CCX. Uno di questi CCX avrà una configurazione a 4 core e 8 thread basata sui core della CPU Zen 5, mentre l’altro avrà una configurazione a 8 core e 16 thread basata sui core della CPU Zen 5C.

Il CCX di Zen 5 avrà una cache L3 da 16 MB, mentre quello di Zen 5C avrà una cache L3 da 8 MB, per un totale di 24 MB di cache L3 sul chip. La velocità di clock di entrambi i CCX dovrebbe rimanere la stessa, ma i core dello Zen 5C offriranno un’efficienza leggermente migliore.

Questa specifica SKU ha una velocità di clock media di 2,12 GHz (0,888 V) ed è sulla piattaforma FP8. Con i software attuali non è possibile ottenere informazioni più dettagliate, per la semplice ragione che non si tratta di prodotti ufficiali, e quindi non è possibile ottenere il corretto supporto. Di conseguenza, tutte le informazioni vanno prese con molta cautela.

È comunque interessante notare che la GPU integrata è di nuova generazione, RDNA 3.5, con 16 Compute Unit e un massimo di 1024 stream processor. Le schermate indicano una memoria di 512 MB GDDR6, il che dovrebbe essere un errore dato che si tratta di una iGPU e condivide la memoria con la CPU.

Le APU AMD Strix Point dovrebbero arrivare nel 2024, in competizione con i processori Intel Arrow Lake e successivamente Lunar Lake. Anche la casa di Santa Clara, naturalmente, sta lavorando per rendere i suoi processori più potenti, e questo comprende migliorare la GPU integrate Intel Iris Xe (o qualunque altro nome sarà scelto).