AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 5 3600XT | Recensione

Assassin’s Creed Odyssey

Anche in Assassin’s Creed Odyssey i 9 processori sono tutti molto vicini tra loro, con il Core i9-10900K e il Core i5-10600K che si piazzano rispettivamente primo e terzo con 76 e 74 FPS medi. In mezzo ritroviamo il Ryzen 9 3900X con 75 FPS, mentre gli altri processori sono più indietro, ma tutti nell’intorno dei 70 frame al secondo. Il Ryzen 9 3900XT, il Ryzen 7 3800XT e il Ryzen 5 3600XT si comportano tutto sommato bene e ottengono un risultato nella media, ma non basta per superare i due Intel. Curiosamente, il Ryzen 9 3900X ottiene un punteggio il 5,6% migliore rispetto al Ryzen 9 3900XT.

Metro Exodus

Anche in Metro Exodus le due soluzioni Intel occupano le prime posizioni della classifica, seguite dal Ryzen 7 3800XT. Così come visto in F1 2019, anche qui tutti i Ryzen offrono praticamente le stesse performance, con il Ryzen 7 3800XT che migliora il risultato del Ryzen 7 3700X del 2% e quello del Ryzen 5 3600 del 4%. In termini di FPS la differenza è davvero irrisoria, pari rispettivamente a 1,6 FPS e 3,3 FPS.

Prestazioni in produttività

Cinebench R20

Nel test multi thread di Cinebench R20 il Ryzen 9 3900XT migliora il già ottimo risultato del Ryzen 9 3900X e si piazza primo. L’Intel Core i9-10900K si posiziona invece terzo, seguito dal Ryzen 7 3800XT e dal Ryzen 7 3700X. Dando uno sguardo al grafico, vediamo che in questo test tutti e tre i Ryzen 3000XT migliorano le prestazioni ottenute dagli attuali Matisse.

Nel test single thread troviamo dei risultati inaspettati: il Ryzen 9 3900XT e il Ryzen 7 3800XT superano il Core i9-10900K, totalizzando rispettivamente 543 e 541 punti contro i 530 del nuovo top di gamma Intel, che viene eguagliato dal Ryzen 5 3600XT; il Core i5-10600K si posiziona leggermente più indietro, superato anche dal Ryzen 9 3900X. Si tratta indubbiamente di un ottimo risultato per AMD, ma come vedremo poi non è sufficiente per dichiarare Intel battuta nel single core.

POV-Ray

Nel test multi thread di POV-Ray ritroviamo la situazione vista nel primo grafico di Cinebench R20: i Ryzen 3000XT migliorano i risultati degli attuali 3000, con il Ryzen 9 3900XT che si piazza sopra il Ryzen 9 3900X (con un tempo migliore di soli 4 decimi di secondo), il Ryzen 7 3800XT che migliora del 5% il tempo ottenuto dal Ryzen 7 3700X e il Ryzen 5 3600XT che supera di 4 secondi il Ryzen 5 3600X.

Nel benchmark single thread di POV-Ray i due Intel Core tornano in cima alla classifica: sia l’i9-10900K che l’i5-10600K ottengono un punteggio migliore rispetto ai Ryzen 3000XT. Dal canto loro, il Ryzen 9 3900XT, il Ryzen 7 3800XT e il Ryzen 5 3600XT migliorano notevolmente i risultati raggiunti dall’attuale serie Ryzen 3000 e offrono prestazioni più vicine a quelle dei Core di decima generazione.

Blender

Blender è un software di rendering che tiene in considerazione le frequenze ma beneficia anche del maggior numero di core, fattore che avvantaggia i Ryzen 9 3900XT e Ryzen 9 3900X, che infatti occupano le prime due posizioni della nostra classifica. Anche qui ritroviamo quanto visto negli altri benchmark multi thread, con la famiglia 3000XT che migliora i risultati degli attuali 3000; dando uno sguardo a metà classifica vediamo però che questo non basta al Ryzen 5 3600XT per superare il Core i5-10600K, che fa registrare un tempo inferiore.

Handbrake

Nel test di codifica video di Handbrake il Ryzen 9 3900XT impiega lo stesso tempo del Ryzen 9 3900X, superando il Core i9-10900K di solamente 2 secondi. Il Ryzen 7 3800XT migliora di un paio di secondi il risultato del Ryzen 7 3700X, mentre come nel caso del Ryzen 9, il Ryzen 5 3600XT totalizza lo stesso risultato del Ryzen 5 3600X e supera di 3 secondi il Core i5-10600K. In questo benchmark quindi i Ryzen 3000XT non riescono a migliorare i risultati ottenuti dai modelli della gamma 3000.

Corona

Nel test di Corona ritroviamo la situazione vista in Handbrake: anche qui i Ryzen 3000XT non riescono a migliorare di molto i risultati ottenuti dai vecchi Ryzen 3000. il Ryzen 9 3900XT occupa la testa della classifica completando il benchmark in 72 secondi, ma è lo stesso tempo impiegato dal Ryzen 9 3900X. Il Ryzen 7 3800XT migliora il tempo del Ryzen 7 3700X di soli 4 secondi, mentre il Ryzen 5 3600XT supera il Ryzen 5 3600X di 3 secondi; questo non basta a fare meglio dell’Intel Core i5-10600K, che ottiene un risultato di 4 secondi migliore.

Consumi

Per quanto concerne i consumi abbiamo rilevato i valori in watt alla presa, a monte della piattaforma di prova. Prima di misurare l’idle ci siamo assicurati di non avere processi in background e abbiamo lasciato acceso il sistema per 10 minuti, mentre per valutare i consumi a pieno carico abbiamo registrato l’assorbimento energetico durante un loop di Cinebench R20 multi thread.

I nuovi AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT e Ryzen 5 3600XT fanno registrare consumi sotto carico superiori rispetto ai Ryzen 3000, ma i valori sono comunque buoni e nella norma. Il Ryzen 5 3600XT consuma circa 15W più del Ryzen 5 3600X, ma l’Intel Core i5-10600K risulta ancora più affamato di energia, complici le frequenze di boost superiori. Similmente, Il Ryzen 9 3900XT consuma più del Ryzen 9 3900X e arriva ad assorbire praticamente gli stessi watt del Core i9-10900K, con una differenza inferiore ai 2W.

Conclusioni

Ci troviamo in un momento storico particolarmente delicato quando si parla di CPU. AMD sta facendo molto bene e i suoi attuali processori della serie 3000 offrono molto valore. Per quale motivo, quindi, l’azienda ha deciso di presentare questi modelli XT ?

È innegabile che gli attuali AMD Ryzen 3000 offrano un rapporto qualità/prezzo e delle prestazioni multi core molto interessanti, ma nonostante ciò non possono essere ancora definiti “i migliori” in ogni ambito. Le soluzioni Intel risultano tuttora superiori nel gaming e nel single core, offrono frequenze più alte e questo porta notevoli benefici con alcuni dei software che più utilizziamo ogni giorno, come appunto i giochi, i browser web e la suite Microsoft Office. Inoltre c’è da sottolineare che, mentre le soluzioni top di gamma Ryzen 9 3900XT (e 3900X) superano il Core i9-10900K più facilmente nel multi core grazie ai 2 core in più, lo stesso non si può dire dei processori dedicati alla fascia medio-alta: la battaglia tra core i5-10600K e Ryzen 5 3600XT è molto più serrata, con la CPU Intel che si dimostra migliore anche in alcuni benchmark multi core (come ad esempio Corona e Blender) e quella AMD che invece vince lo scontro in altri (come Handbrake e POV-Ray). Queste valutazioni sono fatte unicamente tenendo conto delle pure prestazioni, al netto di costi o altri parametri che possono, anzi dovrebbero, rientrare nelle valutazioni d’acquisto.

AMD ovviamente sa quali sono i punti deboli delle proprie CPU e con questa serie Ryzen 3000XT ha cercato di migliorarli. Il colosso americano non ha introdotto i nuovi Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT e Ryzen 5 3600XT con l’obiettivo di sostituire gli attuali Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800X e Ryzen 5 3600X, ma lo ha fatto con l’intenzione di ampliare la propria offerta e mettere a disposizione di chi vuole assemblare un nuovo PC delle soluzioni con prestazioni single core migliori, più vicine a quelle delle CPU Intel (anche se non ancora superiori).

In questo senso giocano a favore di AMD anche i prezzi dei nuovi processori: i Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT e Ryzen 5 3600XT avranno un listino pari rispettivamente a 499, 399 e 249 dollari, che per l’Italia possiamo presumere si tradurranno in circa 600, 485 e 300 euro. Si tratta, come anticipato prima, dello stesso prezzo che avevano i modelli precedenti al lancio. Questo comporterà un naturale abbassamento del costo del Ryzen 9 3900X, del Ryzen 7 3800X e del Ryzen 5 3600X, un fattore che andrà a migliorare ulteriormente il rapporto qualità/prezzo e che invoglierà ancora di più gli utenti attenti al portafogli a scegliere AMD.

L’obiettivo dell’azienda è quindi quello di offrire ancora più scelta a chi vuole rinnovare la propria configurazione e fare in modo che questi utenti acquistino una CPU AMD. Le nostre conclusioni sono quindi: chi oggi cerca il miglior rapporto tra prezzo e prestazioni, troverà in tutta la linea di processori AMD della serie 3000 le soluzioni migliori.

Per completezza d’informazione, facciamo anche una valutazione per chi vuole prima di tutto il meglio che offre il mercato, quindi è attento alle prestazioni, e non ha problemi a spendere di più. In questo caso il confronto sarebbe molto serrato e i casi d’uso giocherebbero un ruolo fondamentale. Guardando alla fascia alta, il Ryzen 9 3900XT sarebbe la scelta giusta per chi lavora con applicazioni multi thread o con molti software aperti, al punto da sfruttare al massimo tutti i 12 core messi a disposizione dal processore. Al contrario, chi usa applicazioni che si basano più sulla frequenza che sul numero di thread e chi, in multi-tasking, non sfrutta più di 10 core, troverebbe l’alleato ideale nel Core i9-10900K.

Il discorso cambia quando si prendono in esame il Core i5-10600K e il Ryzen 5 3600XT: anche in questo caso giocano un ruolo importante i casi d’uso, ma i due processori offrono entrambi 6 core / 12 thread e, sebbene garantiscano prestazioni molto simili nei software multi core, la CPU Intel risulta superiore in ambiti dove le frequenze contano molto (come ad esempio il gaming), risultando alla fine la migliore tra le due in termini di prestazioni pure.

Non avendo ancora avuto modo di provare l’Intel Core i7-10700K, purtroppo non possiamo fare alcuna considerazione di questo tipo sul Ryzen 7 3800X.

I prezzi

Per chiarire bene l’attuale situazione spendiamo anche alcune parole per raffrontare i prezzi e le prestazioni di queste CPU. L’Intel Core i9-10900K ha un listino di circa 600 euro (al momento della stesura della recensione gli shop in cui è disponibile lo vendono a un prezzo che oscilla tra i 600 e i 650 euro). Il Ryzen 9 3900XT avrà un prezzo di lancio probabilmente molto simile e offre prestazioni l’8% inferiori nel gaming, ma il 13% superiori nei test sintetici e di rendering; in questo caso la discriminante diventa esclusivamente cosa fate con il PC, quindi dovrete scegliere in base all’uso che farete della vostra macchina. Se siete professionisti e lavorate con software di rendering il Ryzen 9 3900XT è la CPU per voi, se invece siete ad esempio dei creator che portano gameplay su Youtube e Twitch, il Core i9-10900K potrebbe essere una scelta più azzeccata. In ogni caso, non vi ritroverete in situazioni realmente penalizzanti se sceglierete l’uno o l’altro, quindi fate delle corrette valutazioni aggiungendo anche il costo del resto dei componenti che comporranno il vostro PC.

Nel caso invece del Ryzen 5 3600XT, le prestazioni sono inferiori quasi del 9% nel gaming e superiori del 5,5% nei test sintetici e di rendering. In questo caso il prezzo di listino dell’Intel Core i5-10600K è di circa 319 euro ed è disponibile all’acquisto più o meno per la stessa cifra; il Ryzen dovrebbe essere invece lanciato a circa 300 euro, con il Core i5 che costerebbe il 6% in più.

Riassumendo, nel momento in cui stiamo scrivendo questa recensione il Ryzen 5 3600XT gode di un rapporto prezzo/prestazioni superiore a quello del Core i5-10600K. Il Ryzen 9 3900XT dovrebbe arrivare sul mercato allo stesso prezzo del Core i9-10900K, quindi come abbiamo già scritto il nostro consiglio qui è di scegliere in base alle vostre esigenze specifiche. Rimane aperto il raffronto tra il Ryzen 7 3800X e il Core i7-10700K, dato che non abbiamo ancora testato quest’ultimo; sappiamo solo che, al momento, la CPU Intel è offerta a un prezzo inferiore al presunto listino del Ryzen del 6% circa, ma come le altre due trattate qui non sembra essere disponibile all’acquisto.

In conclusione, tornando a valutare i nuovi Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT e Ryzen 5 3600XT nel complesso, possiamo dirci soddisfatti? Sì. AMD ha centrato il suo obiettivo e ha creato dei processori che non vanno a sostituire gli attuali 3000 ma ne migliorano i punti deboli, andando a ridurre ancor di più il divario con le soluzioni Intel in questi ambiti e migliorando ulteriormente il rapporto qualità/prezzo complessivo. Il successo di questi processori dipenderà però da come risponderà il mercato: nel caso in cui fossero disponibili da subito a un listino in linea con quello che abbiamo ipotizzato e le soluzioni attuali scendessero di prezzo, la situazione diventerebbe ancora più rosea per AMD, con il Ryzen 9 3900X, il Ryzen 7 3800X e il Ryzen 5 3600X che vedrebbero aumentare ulteriormente il proprio rapporto qualità/prezzo. se però i prezzi di vendita dovessero essere superiori, la casa di Santa Clara potrebbe avere un’ottima occasione per migliorare di conseguenza il valore dei processori Core di decima generazione.