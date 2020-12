AMD Ryzen 9 5900H, Geekbench 5 conferma miglioramenti importanti

Poco meno di un mese fa sono apparse in rete le prime indiscrezioni relative ai nuovi chip mobile di fascia alta (nome in codice “Cezanne”) di AMD in seguito all’avvistamento del Ryzen 9 5900HX. Oggi, invece, vi parliamo del Ryzen 9 5900H, che offrirà otto core, sedici thread ed un boost clock di 4,64GHz. Le informazioni provengono dal database di Geekbench 5 (riprese dal noto leaker @Apisak), dove la CPU ha registrato 1.520 punti nel test single core e 9.325 punti in quello multi-core.

Per fare un confronto, su Geekbench 5 il precedente Ryzen 9 4900H varia da 1175 e 1275 punti in single-core e raggiunge un punteggio multi-core di circa 7.500. Ciò rende il 5900H più veloce del 25% nelle applicazioni a thread singolo e circa il 20% più potente nelle attività multi-thread. Questo conferma l’aumento del 19% a livello di IPC (istruzioni per ciclo) dato dall’impiego della nuova architettura Zen 3 rispetto allo Zen 2 a parità di TDP.

Purtroppo, non è stato determinato il dispositivo sul quale è stato eseguito il benchmark, ma è molto probabile che vedremo il Ryzen 9 5900H in molteplici notebook, soprattutto in quelli dedicati al mondo del gaming. Il 4900H è una componente con un TDP di 45W e, sebbene Geekbench 5 non specifichi questo dettaglio, è probabile che anche il 5900H consumerà in modo analogo in modo che i produttori di computer portatili possano installarlo nei loro nuovi modelli senza dover riprogettare il sistema di raffreddamento.

Ricordiamo che il processore non è stato ancora annunciato formalmente e ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vederlo in prodotti effettivamente in commercio. Se si ripeterà ciò che è successo con il precedente 4900H, molto probabilmente dovremo attendere sino alla prossima primavera prima di mettere le mani su qualche dispositivo che lo proporrà al suo interno.