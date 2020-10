AMD Ryzen 9 5950X segna nuovi record in PassMark

A quanto pare, il processore AMD Ryzen 9 5950X è destinato a segnare nuovi record in ambito mainstream, sia per quanto riguarda le sue prestazioni single-thread che multi-thread.

Infatti, sebbene i punteggi non siano più disponibili, il portale tedesco ComputerBase è riuscito a catturare alcuni screenshot ottenuti dell’ammiraglia Zen 3 prima che venissero cancellati da PassMark. Date le circostanze, non è chiaro se il Ryzen 9 5950X sia stato overcloccato o se siano stati impiegati moduli di memoria che superavano la specifica DDR4-3200 ufficialmente supportata.

Processore PassMark Single-Thread Score PassMark Multi-Thread Score Ryzen 9 5950X 3,693 45,563 Ryzen 5 5600X 3,495 22,824 Ryzen 9 3950X 2,747 39,277

Secondo quanto riportato, il Ryzen 9 5950X è fino al 34,4% più veloce del Ryzen 9 3950X nelle prestazioni single-thread e fino al 16% nelle prestazioni multi-thread. Come riferimento, ricordiamo che il Ryzen 9 5950X è dotato di un clock di base di 3,4GHz e un boost clock di 4,9GHz, mentre il Ryzen 9 3950X ha un clock di base di 3,5GHz e 4,7GHz.

Possedendo sostanzialmente un numero di core consistente, le prestazioni multi-thread del Ryzen 9 5950X non stupiscono più di tanto. Qualche giorno fa, infatti, vi abbiamo parlato di alcuni benchmark avvistati nel database di SiSoftware, dove il Ryzen 9 5950X aveva ottenuto un rispettabile punteggio delle capacità aritmetiche del processore di 611,94 GOPS, quando il punteggio aggregato per un Ryzen 9 3950X è 562,11 GOPS. Il Ryzen 9 5950X è circa l’8,9% più veloce in questo particolare benchmark. Passando al test delle capacità multimediali, il Ryzen 9 5950X ha ottenuto 2066,49Mpix/s. Il Ryzen 9 3950X ha una media di 1650,49 Mpix/s nello stesso benchmark, quindi si ha una notevole differenza del 25,2% a favore del Ryzen 9 5950X.

Ovviamente, per il momento non ci resta che attendere ancora qualche giorno per testare in prima persona il prodotto e verificare le sue reali prestazioni in ambito lavorativo e gaming.