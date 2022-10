Sin dai benchmark post lancio, il Ryzen 9 7950X si è da subito mostrato un ottimo processore nei compiti che riguardano gli ambiti produttivi, superando non di poco la controparte più potente della serie Alder Lake, vale a dire Core i9-12900K. Il nuovo top di gamma AMD fa ora parlare nuovamente di se, dopo aver scalato la classifica delle migliori CPU per l’emulazione, superando tutti i rivali Intel. Al contrario di quanto fatto dall’azienda di Santa Clara, che ha deciso di togliere, almeno per ora, il supporto alle istruzioni AVX-512 dai suoi processori, AMD le ha introdotte sui Ryzen 7000, che riescono ora a sfruttarle per offrire all’emulazione di PlayStation 3 su RPCS3 un incremento di prestazioni davvero notevole.

Fonte: RPCS3

Il software di emulazione ha infatti anch’esso introdotto il supporto alle istruzioni AVX-512, che consente di migliorare le performance del 30%. Il Ryzen 9 7950X è quindi ora la CPU più veloce per l’emulazione di PS3 a settaggi “stock”, mentre se ottimizzato, il Core i9-12900K risulta ancora superiore; c’è però da ricordare che per abilitare AVX-512 su Intel Alder Lake è necessario un workaround, mentre il nuovo top di gamma AMD funziona nativamente.

Le istruzioni AVX-512 sviluppate da Intel sono perfette per emulare il processore Cell realizzato da IBM e basato sull’architettura proprietaria ad alte prestazioni PowerPC. Il set di istruzioni SIMD con lunghezza fino a 128 bit, insieme al parallelismo massivo e ai registri file di grandi dimensioni che caratterizzavano questa CPU, rappresentano una combinazione che si adatta molto bene ai moderni processori multi-core che eseguono le AVX-512.

RPCS3 aggiunge anche il supporto alla tecnologia di supersampling FSR di AMD, accelerando ulteriormente il framerate nei titoli PS3 che vengono emulati. Il primato da poco ottenuto dal Ryzen 9 7950X di AMD è tuttavia provvisorio, considerato che manca ancora un confronto diretto con l’imminente Core i9-13900K, prossimo top di gamma Raptor Lake che promette miglioramenti notevoli rispetto la generazione passata. È tuttavia probabile che AMD, almeno in questo frangente, mantenga il vantaggio per via delle istruzioni AVX-512, a meno che Intel non decida di riabilitarle sui propri processori.