AMD Ryzen, avvistate le varianti PRO della serie 5000U

Lo scorso anno, AMD aveva presentato dapprima la serie di CPU Ryzen 4000 PRO per desktop, procedendo successivamente ad annunciare anche i modelli 5000 PRO. A differenza delle relative controparti sprovviste della dicitura “PRO”, le componenti offrono una serie di funzionalità esclusive dedicate alla sicurezza, un ambito davvero importante per tutti i professionisti che lavorano in aziende grandi ed articolate. Tra queste citiamo AMD PRO Security, tecnologia che aiuta a proteggere i dati sensibili presenti all’interno del computer, AMD PRO Manageability, che semplifica lo sviluppo, l’integrazione e la gestione all’interno di infrastrutture esistenti, AMD PRO Business Ready, che assicura alle aziende 18 o 24 mesi di stabilità software e supporto e AMD Memory Guard, che crittografa completamente la memoria per proteggerla in caso di furto o smarrimento del computer.

Credit: UserBenchmark

A quanto pare, la compagnia di Sunnyvale starebbe preparando il lancio delle varianti mobile di tali chip, come indicato dalla comparsa del Ryzen 7 PRO 5850U nel database di UserBenchmark (grazie a @TUM_APISAK). Dal punto di vista delle specifiche, il chip possiede le stesse del modello Ryzen 7 5800U, con un clock base di 1,9GHz, mentre non viene elencata la frequenza di Boost. Tuttavia, sembra che il processore abbia un clock medio di 3,65GHz. Fortunatamente alle informazioni mancanti ci ha pensato il sito web di HP, nel quale, tra le specifiche del notebook ZHAN 66 Pro A14 G4, viene indicata una frequenza massima di 4,4GHz per il Ryzen 7 5850U e 4,2GHz per il Ryzen 5 5650U.

Credit: HP

Al momento, non ci rimane altro che attendere una conferma ufficiale da parte di AMD per saperne di più su queste varianti PRO per il mercato notebook.