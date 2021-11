AMD Ryzen nel mirino dei miner per l’ampia cache L3

Secondo un recente rapporto di Bitcoin Press, la nuova criptovaluta Raptoreum (RTM) ha il potenziale per creare una carenza di processori AMD Ryzen se un numero sufficiente di miner inizierà ad interessarsene. A differenza di altre criptovalute che richiedono schede grafiche o ASIC, Raptoreum favorisce i processori, in particolare quelli con un generoso quantitativo di cache, come i chip Ryzen, Threadripper o Epyc. Essendo stato in testnet per tre anni, Raptoreum è stato lanciato all’inizio di quest’anno e si basa sul modello Proof-Of-Work (PoW) e sull’algoritmo GhostRider. Quest’ultimo combina gli algoritmi x16r e CryptoNight presenti rispettivamente in Ravencoin e Monero o Bytecoin. GhostRider sfrutta molto la cache L3 e questa è un’area in cui i chip Ryzen eccellono.

Credit: AMD

I processori mainstream basati sull’architettura Zen 3, come Ryzen 9 5950X e Ryzen 9 5900X, dispongono di una cache L3 fino a 64MB. Sulla base delle informazioni fornite dal Raptoreum Mining Profitability Calculator, Ryzen 9 5950X e Ryzen 9 5900X offrono rispettivamente fino a 4.247 h/se 3.557 h/s. Il primo potrebbe farvi guadagnare 205 Raptoreum al giorno, mentre il secondo ne fornisce fino a 172. Con un valore di 0,0220255 $per Raptoreum e supponendo un costo energetico di 0,12$/kWh, un Ryzen 9 5950X può far guadagnare circa 4,16$ al giorno, mentre un Ryzen 9 5900X si ferma a 3,43$. Ciò significa che il processore Ryzen 9 5950X si ripaga praticamente da solo in 178 giorni, mentre il Ryzen 9 5900X in circa 153 giorni. I miner più seri potrebbero attingere ai Ryzen Threadripper o EPYC. Ad esempio, il Ryzen Threadripper 3970X estrae fino a 404 Raptoreum al giorno, mentre l’EPYC 7742 è in grado di arrivare sino a 597 Raptoreum.

Credit: AMD

L’offerta per i processori AMD è ancora molto stabile e nel complesso c’è un’ampia disponibilità, il che significa che i miner non hanno ancora fatto razzia di CPU per guadagnare Raptoreum. Tuttavia, il panorama potrebbe cambiare quando arriveranno i Ryzen con 3D V-Cache che offriranno fino a 192MB di cache L3.