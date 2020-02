AMD Ryzen, super prezzi su ePrice per pochi giorni

Vi segnaliamo che su Eprice sono disponibili, solo per pochissimi giorni, numerose offerte sui processori AMD Ryzen, con sconti anche superiori al 20%! Si tratta di un’occasione ottima per rinnovare il comparto hardware del proprio PC ma, attenzione, perché i pezzi offerti da ePrice sono in quantità limitatissima ed i prezzi, inoltre, potrebbero essere soggetti a delle oscillazioni verso l’alto in seguito all’alta domanda degli acquirenti.

Nulla di strano, si tratta semplicemente delle offerte a tempo tipicamente proposte dal portale, con un timer per ogni prodotto che sancirà chiaramente il momento di aumento dei prezzi. Meglio sbrigarsi dunque se volete approfittare della promozione per portarvi a casa uno tra gli ottimi Ryzen 7 3800X (Zen 2) da 8 Core o magari un Ryzen 5 3600X (Zen 2) da 6 Core. CPU eccezionali i cui prezzi, credeteci, sono raramente così bassi!

Qualora poi l’hardware non fosse di vostro gradimento, vi ricordiamo che sono ancora disponibili le offerte “Fuoritutto”, con prezzi d’occasione davvero vantaggiosi e sconti fino all’80% su tantissimi prodotti per la casa, il lavoro, l’ufficio e il tempo libero. La selezione di offerte è davvero immensa e conta circa 2000 prodotti tra cui elettrodomestici, smart TV, smartphone e molto, molto di più! Anche qui il consiglio è quello di spulciare per bene le pagine dedicate alla promozione (disponibili anche cliccando sul banner sottostante), così da poter trovare l’articolo che più si confà alle vostre necessità.

Infine, ancora una volta vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutti gli sconti e le promozioni che il nostro team rintraccerà in rete. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!