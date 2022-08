Le CPU Ryzen della serie Threadripper Pro di AMD con architettura Zen 3, destinate alla fascia HEDT, erano state inizialmente rilasciate a marzo esclusivamente per i sistemi a marchio Lenovo. Dopo quattro mesi esatti, le nuove CPU sono finalmente disponibili sia sui sistemi venduti da altri partner che alla vendita al dettaglio, rendendo accessibile la nuova generazione a tutta la clientela.

Allo scopo di unificare le sue linee e rendere più semplice la scelta al pubblico, AMD ha nel frattempo anche confermato che non ci saranno ulteriori modelli Threadripper “non Pro” in futuro: i successivi processori Threadripper utilizzeranno infatti la stessa piattaforma, uniformando così il socket, per adottare in via definitiva la denominazione “Pro”. La tabella di marcia per i futuri prodotti HEDT con architettura Zen 4 non è stata tuttavia ancora svelata, né ha avuto conferme di alcun tipo.

I rumor precedenti parlavano, a ogni modo, di possibili modelli dotati di un massimo di 96 core, in grado di gestire 192 thread, fabbricati tramite il processo produttivo a 5 nm di TSMC già in uso per gli imminenti Ryzen 7000. Stando alla conta dei core analoga a quella delle CPU EPYC “Genoa”, le ipotesi propendono per una possibile versione ridotta dello stesso die. I futuri Threadripper Pro faranno inoltre debuttare la nuova piattaforma, attualmente conosciuta come “TR5 o SP5r2”, che prenderà il posto dell’attuale.

Credit: AMD

Tornando ad ogni modo all’ultima serie di Threadripper Pro Zen 3, questa è composta da 5 modelli di cui solo tre sono attualmente disponibili al dettaglio. Uno degli aspetti negativi è purtroppo il prezzo di vendita, salito di recente in maniera abbastanza ripida a causa della momentanea mancanza di concorrenza nel segmento. Il principale avversario, ovvero Intel, non è tuttavia stato con le mani in mano, concentrandosi nel ritorno sulla fascia HEDT attraverso lo sviluppo dei futuri processori Sapphire Rapids-X Xeon-W “Fishhawk Falls”, attesi per l’uscita nei prossimi mesi dell’anno in corso.

Gli unici tre modelli Threadripper Pro Zen 3 in vendita al dettaglio includono processori da 64, 32 e 24 core, venduti al prezzo rispettivo di 6.499$, 3.299$ e 2.399$ (cifre al momento simili al cambio in euro). Chi deciderà di acquistarli dovrà tuttavia mettere in conto anche l’acquisto di una nuova scheda madre WRX80, considerato che la piattaforma WRX40 non è più compatibile.