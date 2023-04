AMD ha annunciato ufficialmente i nuovi processori AMD Ryzen Z1 e Ryzen Z1 Extreme, una coppia di APU a 4 nm specificamente destinati a portatili gaming.

Il Ryzen Z1 Extreme abbina otto core Zen 4 (16 thread) a 12 core grafici RDNA 3, e promette 8,6 teraflop di potenza grafica, più vicina ai 10,28 teraflop di una Sony PS5 che agli 1,6 teraflop di una Steam Deck.

Il Ryzen Z1 base invece ha una CPU con sei core 12 thread, e una GPU con quattro, abbinati a 22 MB di cache: meno potente, ma in teoria sufficiente per un +55% di prestazioni grafiche rispetto al chip della Steam Deck.

Come anticipato da alcuni leak, Z1 Extreme non dovrebbe avere alcun problema a eseguire giochi a 720p con buone prestazioni, senza esagerare con le impostazioni grafiche. Anzi, Secondo AMD si può andare oltre i 60 FPS in giochi “pesanti” come Red Dead Redemption 2 e più del doppio per Forza Horizon 4, tutti spinti a 1080p con la Radeon Super Resolution.

AMD Ryzen Z1 Extreme

Il modello meno potente è … meno potente, ma comunque dovrebbe essere in grado di dare buone prestazioni gaming. “Credo che il fattore limitante non siano le CU, ma le LPDDR5”, ha commentato Don Woligroski, senior technical marketing manager di AMD. “La memoria veloce è, in molti casi, ciò di cui questi giochi hanno davvero bisogno”.

I numeri diffusi da AMD farebbero riferimento a un esemplare di Asus ROG Ally, la console portatile con Windows che tutti stiamo aspettando. Woligroski dice che tutti questi benchmark sono stati eseguiti nella “Modalità Turbo” dell’Ally, quindi con una CPU che può assorbire fino a 30 watt. In confronto, Steam Deck ha meno potenza, e una batteria che dura circa due ore.

Almeno all’inizio, i nuovi Ryzen Z1 e Z1 Extreme saranno esclusiva di Asus, appunto per la ROG Ally. In futuro però speriamo di vederli in molti notebook gaming – settore dove Intel è ancora dominante.

Da subito, in ambito notebook dovremmo vedere il Ryzen 7840U, un chip che è più o meno una copia dello Z1 Extreme. Woligroski su questo aspetto ha mantenuto il riserbo, almeno per ora.