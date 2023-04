In un post sul blog ufficiale AMD, intitolato “Sei un appassionato?“, il responsabile del marketing dell’azienda, Matthew Hummel, ha messo in evidenza gli elevati quantitativi di VRAM necessari con le impostazioni massime a risoluzione 4K in giochi tripla A moderni come il remake di Resident Evil 4, The Last of Us Parte I e Hogwarts Legacy.

In particolare, facendo riferimento alle proprie proposte sul mercato, AMD raccomanda la serie Radeon RX 6600 con 8 GB di RAM per giocare a questi titoli a 1080p; la serie RX 6700 con 12 GB di RAM per 1440p; e la serie 6800/69xx con 16 GB per il 4K. Il messaggio implicito di AMD è che servono più di 12 GB di RAM per giocare veramente in 4K, specialmente con gli effetti di ray tracing in tempo reale attivi. La tempistica appare quantomeno sospetta, in quanto NVIDIA ha appena lanciato la nuova RTX 4070, equipaggiata con “solo” 12GB di VRAM.

Per rafforzare il suo punto di vista, AMD ha effettuato alcuni benchmark mettendo in diretta competizione la sua RX 6800 XT con la RTX 3070 Ti, la RX 6950 XT con la RTX 3080, la 7900 XT con la RTX 4070 Ti e la RX 7900 XTX con la RTX 4080. I confronti sono stati effettuati su 32 giochi selezionati a risoluzione 4K e, stando ai risultati pubblicati da AMD, nella maggior parte di essi le schede Radeon hanno avuto la meglio su quelle GeForce di NVIDIA. Tuttavia, l’azienda ha tenuto a precisare, tramite alcune note, che i test non sono stati tutti effettuati con i medesimi sistemi (potevano variare CPU, schede madri o frequenze delle RAM).

Photo Credit: AMD

Photo Credit: AMD

È chiaro che AMD abbia voluto in qualche modo “provocare” NVIDIA con le sue affermazioni, ma va tenuto in considerazione che, oltre alla capacità della memoria, ci sono molti altri fattori in gioco, come le dimensioni della cache e altre caratteristiche architetturali. Infatti, la serie RTX 30 di NVIDIA riusciva a tenere testa alle RX 6000, dove AMD offriva 16GB sui quattro modelli di punta (RX 6950 XT, RX 6900 XT, RX 6800 XT e RX 6800), nel rendering in raster, offrendo allo stesso tempo hardware per i calcoli ray tracing superiore e altre feature decisamente importanti come il DLSS, oltre a potenziare le prestazioni IA in applicazioni come Stable Diffusion.