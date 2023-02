Dopo il lancio delle sue proposte basate sull’architettura RDNA 3, AMD sta lavorando incessantemente alla futura RDNA 4. E chi meglio di David Wang, SVP di Radeon Technologies Group, e Rick Bergman, EVP di Computing and Graphics Business di AMD, possono fornirci maggiori dettagli sull’evoluzione dell’architettura?

In una recente intervista rilascia a 4Gamer.net, i due dirigenti hanno affermato che RDNA 4 punterà ad offrire prestazioni in ambito gaming di altissimo livello, senza entrare in competizione diretta con il rivale NVIDIA per quanto riguarda le funzionalità AI. Sebbene NVIDIA stia investendo sempre più nell’intelligenza artificiale, AMD non crede che l’elaborazione delle immagini e l’aumento delle prestazioni siano l’uso migliore delle risorse di calcolo dell’IA delle GPU.

Infatti, per l’azienda di Sunnyvale l’IA deve essere utilizzata per migliorare il gameplay, con funzionalità come la generazione procedurale del mondo, i PNG, i bot e così via, aggiungendo un livello di complessità senza compromettere le prestazioni di gioco. Inoltre, il segmento client non ha ancora trovato un uso estensivo dell’intelligenza artificiale accelerata dalle GPU e la tecnologia di elaborazione delle immagini di AMD, FSR, non sfrutta l’accelerazione AI.

AMD RDNA 3

AMD crede anche che la GPU dovrebbe essere resa più indipendente dalla CPU nel rendering grafico. Per questo motivo, la società ha introdotto con l’architettura RDNA l’acceleratore indiretto multi-draw (MDIA) che consente di inviare più comandi di disegno istanziati sulla GPU, riducendo l’overhead a livello di CPU. In aggiunta, RDNA 3 è fino a 2,3 volte più efficiente di RDNA 2, e si prevedono ulteriori innovazioni in questo senso con RDNA4. Al momento, AMD non ha ancora rilasciato informazioni precise su quando e come le prime schede grafiche RDNA 4 verranno introdotte sul mercato.

Quest’anno, AMD si sta concentrando sulla copertura completa del mercato con le sue schede video RDNA 3, dalle iGPU alle GPU mobile, fino alle schede desktop. Ricordiamo che RDNA 3 è alla base delle schede grafiche di fascia alta della serie Radeon RX 7900 e delle più recenti iGPU per processori mobili Ryzen 7000 a 5nm “Phoenix Point”.