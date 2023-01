Nel corso delle ultime settimane, vi abbiamo parlato a più riprese del problema inerente al surriscaldamento delle schede grafiche Radeon RX 7900 XTX riscontrato da alcuni utenti. AMD, intervenuta sulla vicenda, aveva affermato:

Stiamo lavorando per determinare la causa principale dell’inatteso throttling riscontrato da alcuni utenti durante l’utilizzo delle schede grafiche AMD Radeon RX 7900 XTX di AMD. In base alle osservazioni effettuate finora, riteniamo che il problema sia legato alla soluzione termica utilizzata nel progetto di riferimento di AMD e che sia presente in un numero limitato di schede vendute. Siamo impegnati a risolvere il problema per le schede interessate. I clienti che riscontrano questo inatteso throttling devono contattare il supporto AMD (https://www.amd.com/en/support/contact-call).

La situazione, stando a quanto riferito dai colleghi di Igor’s Lab, coinvolgeva solo un limitato numero di esemplari che presenta un difetto al sistema di raffreddamento. Scott Herkelman, Senior Vice President e General Manager di AMD Radeon, ha affermato che l’azienda sa come identificare le schede affette da questo problema e ha promesso che saranno tutte sostituite. In particolare, ha dichiarato:

Abbiamo la soluzione e siamo pronti a spedire. Chiamate il nostro supporto tecnico se l’avete acquistata da amd.com o chiamate i nostri partner nel caso l’aveste comprata da loro: hanno unità [di ricambio]. Sappiamo come assicurarci che siano valide e ve le spediremo subito perché vogliamo che abbiate un ottimo prodotto. Tutto si riduce a un piccolo lotto di camere di vapore che presenta un problema in quanto non contiene abbastanza acqua, ma costituisce una percentuale molto bassa. Abbiamo capito che questa è la causa principale.

AMD ha precisato anche che le schede “Made in AMD” sono assolutamente sicure da usare e che i modelli Radeon RX 7900 XT non presentano questo problema in quanto sono state realizzati con un design diverso e sono dotati di un sistema di raffreddamento differente.