In occasione del Financial Analyst Day 2022, AMD ha affermato che l’architettura Zen 4 offrirà un aumento a livello di IPC (Instruction Per Cycle) compreso tra l’8 e il 10%, oltre a fornire un incremento ancora maggiore con determinati carichi di lavoro single-thread.

Per quanto riguarda l’efficienza, l’azienda di Sunnyvale ha asserito che i processori Ryzen serie 7000 avranno un miglioramento delle prestazioni per watt superiore al 25% e delle prestazioni complessive più alto del 35%. Ma non è finita qui: i chip Zen 4 avranno anche frequenze operative superiori, come dimostrato anche in occasione del Computex 2022, dove un esemplare era in grado di girare a 5,5GHz su tutti i core, nonché una maggiore larghezza di banda della memoria per core (sino al 25%), che sarà particolarmente utile con le estensioni AVX—512.

Complessivamente, prendendo in considerazione queste caratteristiche (frequenze superiori, IPC e larghezza di banda delle memorie migliorati) possiamo di certo affermare che Zen 4 offrirà un bel balzo in avanti rispetto a Zen 3.

Photo Credit: AMD

Photo Credit: AMD

AMD ha anche pubblicato una slide dove viene indicato un guadagno superiore al 25% in termini di prestazioni per watt e superiore al 35% come prestazioni complessive nel test multi-thread di Cinebench. La CPU impiegata in questo caso era dotata di 16 core e 32 thread ed è stata messa a confronto con un Ryzen 9 5950X a 16 core.

Lo scorso mese vi abbiamo riferito che, in base a un leak, l’APU Phoenix dovrebbe essere costituita da core CPU basati sull’architettura Zen 4 accompagnati da una GPU integrata RDNA 3. In particolare, secondo i colleghi di Computerbase, citando varie fonti non ufficiali, la GPU potrebbe essere costituita con un massimo di 16 unità di calcolo, per un totale di 1.536 Stream Processor, per prestazioni simili a una Radeon RX 6500 XT o RX 6600 XT. Trovate ulteriori dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.