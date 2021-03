AMD, su eBay spunta il nuovo Ryzen 3 5300G

Vi avevamo già parlato qualche settimana di un certo hugohk, diventato noto ai più per la presenza sul suo store online di eBay di alcuni engenering sample della APU AMD Ryzen 7 5700G. A tal proposito proprio nella giornata di oggi, sulla nota piattaforma e-commerce è spuntato tra i vari prodotti acquistabili un nuovo processore, sempre marchiato AMD. Si tratterebbe nello specifico del nuovo Ryzen 3 5300G, APU basata su architettura Zen3 che non è stata però annunciata ufficialmente dalla casa di Sunnyvale.

Il processore in questione farà parte della famiglia dei nuovi processori Cezanne; gli unici dati trapelati grazie ad alcuni benchmark preliminari parlano di un chip in grado di lavorare con una frequenza operativa massima di 3,5 GHz, mentre non è stato reso noto né il numero di core né le caratteristiche della grafica integrata. Anche questa volta le immagini sull’heat spreader dell’APU presentano in maniera chiara un nuovo codice OPN, 100-000000262-30_Y.

Nella descrizione dell’articolo, il venditore fa presente che il supporto alla CPU è ancora limitato visto che si tratta di un sample destinato a partner OEM ed alle principali aziende costruttrici di schede madri. Infatti molte motherboard non hanno ancora un effettivo supporto alla nuova generazione di processori Cezanne, fattore che causa non pochi problemi sia di ottimizzazione delle prestazioni, sia di funzionamento della iGPU (data l’assenza dei driver), chiaro punto di forza delle APU di AMD.

Nelle schermate diffuse tramile l’annuncio sono stati resi noti anche i primi benchmark che sono stati effettuati a bordo di una Gigabyte Aorus Elite X570 e tramite diversi software, tra cui CPU-Z e Cinebench, quest’ultimo nelle versioni R15 ed R20. Nello specifico, nel test effettuato su CPU-Z, il processore ha raggiunto uno score di 570 in single core e 3003 punti in multi core. Su Cinebench invece, nel test multi core l’APU ha ottenuto un punteggio di 2068 punti (Cinebench R15) e 2685 punti (Cinebench R20). A questo punto non ci resta che attendere AMD con il suo annuncio ufficiale riguardo a questi nuovi processori, che potrebbero in qualche modo dare una boccata d’aria al mercato che vede proprio la casa di Sunnyvale in difficoltà.