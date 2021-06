AMD, svelato il periodo di lancio di Ryzen 7000 e Radeon RX 7000?

Poco più di una settimana fa vi abbiamo riportato il rumor secondo il quale i prossimi processori basati sulla microarchitettura Zen 4 di AMD (ricordiamo che l’attuale serie 5000 sfrutta quella Zen 2), offriranno un incremento del 20% a livello di IPC rispetto alla generazione attuale, in linea con quello avuto da Ryzen 3000 a 5000. Ancora una volta, inoltre, sembra che il numero massimo di core della linea consumer sarà di 16 core, ma non si esclude la possibilità in futuro di arrivare sino a 24 core.

Purtroppo, in occasione del recente Computex 2021 AMD ha non ha rivelato una nuova roadmap e questo non ha permesso di scoprire quando arriveranno sul mercato le sue nuove serie di prodotti. Tuttavia, come riportato dai colleghi di VideoCardz, Broly_X1, un noto leaker che aveva correttamente predetto e pubblicato l’intero contenuto del keynote al Computex, ha affermato che nel quarto trimestre del 2022 saranno lanciati sia i nuovi Ryzen serie 7000 che le schede grafiche Radeon RX 7000 (basate sull’architettura RDNA 3). Il leaker, inoltre, ha dichiarato che i processori Zen 3 refresh (che faranno parte delle linea XT) arriveranno nel corso del primo trimestre del prossimo anno, così da offrire qualche novità in attesa di Raphael.

Q4 2022 — vegeta (@Broly_X1) June 7, 2021

Ovviamente, come di consueto ricordiamo che si tratta solo di presunti leak e di prendere queste informazioni con la dovuta dose di scettiscismo in attesa di un annuncio ufficiale.

A quanto pare, le CPU AMD continuano a convincere sempre di più i consumatori, come testimoniato dalla nostra guida alle migliori CPU, tanto che, stando al sondaggio mensile compilato dagli utenti di Steam (che è puramente indicativo), il loro share continua ad aumentare. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato.