AMD svelerà nuove Radeon RX 6000 a 6nm al CES 2022?

Con l’avvicinarsi di uno degli eventi più importanti a livello mondiale per quanto riguarda la tecnologia, il CES 2022, iniziano a spuntare in rete diversi rumor inerenti ai prodotti che saranno presentati dalle maggiori aziende di informatica. Una di queste è sicuramente AMD e sembra che, come anticipato diverso tempo fa dal noto leaker @greymon55, la società sfrutterà il palcoscenico del CES 2022 per svelare la sua nuova linea di schede grafiche dedicate per il mondo mobile, “Radeon RX 6000S“, ma non è da escludere anche l’annuncio delle relative controparti desktop.

A quanto pare, le GPU di queste nuove schede video saranno realizzate sul nodo di processo a 6nm di TSMC, compatibile con quello a 7nm già impiegato dall’azienda per rendere il passaggio estremamente semplice. Grazie a questo cambio, sarà possibile avere un incremento del 18% a livello di densità della logica, nonché offrire frequenze di funzionamento e livelli di efficienza più elevati rispetto alle relative controparti RX 6000 “standard”. Quest’ultimo fattore è decisamente importante in ambito mobile, dove il consumo energetico gioca un ruolo fondamentale.

Ovviamente, per il momento queste informazioni vanno prese come semplici rumor e dovremo attendere ancora qualche settimana per vedere se queste Radeon RX 6000 “refresh” diventeranno realtà. Ricordiamo che il CES 2022 si terrà da mercoledì 5 a sabato 8 gennaio a Las Vegas.

AMD potrebbe adottare il nodo a 4nm di seconda generazione di Samsung per la realizzazione di una APU indirizzata ai futuri Chromebook, ma non è da escludere che la compagnia possa utilizzare le tecnologie Samsung Foundry per costruire anche CPU e GPU per altri sistemi. Nel caso foste interessati ad approfondire l’argomento, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.