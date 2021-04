AMD, un brevetto anticipa alcuni dettagli sulle prossime GPU

Stando a quanto riportato dai colleghi di TweakTown, AMD avrebbe depositato lo scorso 1° aprile un nuovo brevetto inerente alla tecnologia chiplet che contiene alcune novità relative alle future GPU della compagnia.

Entrando maggiormente nel dettaglio, la compagnia di Sunnyvale implementerà un bridge inter-chiplet con una propria cache integrata, che costituisce l’innovazione principale rispetto alla precedente generazione. Il bridge attivo offrirà un’interconnessione die-to-die a larghezza di banda elevata tra i chiplet die della GPU. Questo componente gestirà le comunicazioni inter-chiplet e instraderà i segnali di sincronizzazione cross-chiplet, mentre la cache LLC è in pratica la cache L3, vale a dire la cosiddetta Infinity Cache già utilizzata sulle schede grafiche della serie Radeon RX 6000 basate sull’architettura RDNA 2.

In base al brevetto, i singoli chiplet GPU necessiteranno di accedere ai canali di memoria, mentre qualsiasi comunicazione tra chiplet saranno effettuate tramite il bridge attivo. Quest’ultimo agirà anche come una gigantesca cache che può essere indirizzata come un’unica area, rendendo più semplice la vita agli sviluppatori di software.

Recentemente vi abbiamo parlato anche di nuovi leak relativi alle APU desktop AMD Ryzen 5000 (Cezanne). Grazie alla divisione messicana di HP, infatti, siamo venuti a conoscenza delle caratteristiche tecniche della serie, dato che i chip saranno utilizzati nel desktop da gaming HP Pavilion TG01-2003ns. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di consultare la nostra precedente notizia.

