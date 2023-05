Nella giornata di ieri AMD ha registrato una crescita con picchi del 12% in borsa, chiudendo poi la giornata con un +6%, merito delle voci di una possibile partnership con Microsoft per lo sviluppo di un processore per l’intelligenza artificiale.

Il chip si chiamerebbe Athena, e sarebbe progettato per allenamento di modelli e inferenza di dati, stando a quanto riporta Bloomberg. Microsoft avrebbe investito circa 2 miliardi di dollari sul chip, che potrebbe dare del filo da torcere a NVIDIA, attualmente regina incontrastata di questo segmento di mercato grazie alle proprie GPU, anche se Microsoft non sembra voler entrare in competizione diretta con il colosso. Le fonti delle informazioni hanno preferito rimanere anonime e AMD non ha voluto rilasciare commenti, tuttavia un rappresentate di Microsoft avrebbe dichiarato che “AMD è un ottimo partner, ma non è coinvolto in Athena”.

Insomma, la situazione è ancora poco chiara, ma secondo le indiscrezioni Athena sarebbe parte di un progetto più grande, che punta a soddisfare la domanda di potenza per i carichi AI generata dall’esplosione di ChatGPT (in cui Microsoft ha già investito 10 miliardi di dollari) e, più in generale, dei chatbot e delle AI generative. Ovviamente, anche AMD punta molto sull’intelligenza artificiale: “Siamo molti felici delle opportunità che stiamo avendo nell’AI, è la priorità nella nostra strategia” ha dichiarato Lisa Su. “Siamo nelle prime fasi dell’era dell’AI Computing, ma il tasso di crescita e di adozione è più alto di quello di qualsiasi altra tecnologia nella storia recente”.

Sarà difficile per Microsoft e AMD creare una valida alternativa a NVIDIA (che offre un ecosistema completo di hardware e software per lo sviluppo delle intelligenze artificiali), ma di certo non impossibile; sarà interessante seguire gli sviluppi della vicenda nei prossimi mesi e scoprire cos’avrà da offrire il chip Athena.