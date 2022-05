Durante la conferenza di apertura del Computex 2022 AMD ha svelato i nuovi chipset che accompagneranno la futura generazione di CPU Ryzen 7000. Si chiamano X670 Extreme, X670 e B650 ed erano già trapelati nei giorni scorsi tramite i consueti leak. Come affermato dalle indiscrezioni, i nuovi chipset supportano DDR5 e PCIe 5.0, disponibile sia per lo storage che per le GPU su X670E e X670, mentre su B650 sarà disponibile unicamente per gli SSD NVMe.

Più nel dettaglio, AMD afferma che X670E è progettato per gli utenti più esigenti, offre “capacità impareggiabili e overclock estremo” e supporta il nuovo standard PCIe ovunque; X670 è invece un gradino più in basso, è dedicato agli utenti enthusiast e il PCIe 5.0 per le schede video è solamente opzionale (presumibilmente significa che ci sarà sulle schede madri X670 top di gamma e non su quelle più entry level). Infine, B650 supporta il PCIe 5.0 solamente per i dispositivi d’archiviazione, ma dovrebbe mantenere un prezzo mainstream, così da offrire la tecnologia anche agli utenti che non vogliono (o non possono) spendere migliaia di euro per una nuova configurazione.

Per quel che riguarda le restanti caratteristiche tecniche, sappiamo che le schede madri AMD con chipset serie 600 offriranno fino a 24 linee PCIe 5.0, fino a 14 USB tipo C da 20Gbps, Wi-Fi 6E e DBS/Bluetooth LE 5.2. Inoltre, le nuove schede madri potranno essere equipaggiate con un massimo di quattro HDMI 2.1 e DisplayPort 2.0, utili se si pensa che i nuovi Ryzen 7000 “Raphael” integreranno una GPU basata su architettura RDNA 2.

In ultimo, AMD ha confermato anche il supporto a Smart Access Storage, una tecnologia di cui erano trapelate le prime informazioni pochi giorni fa. Come anticipato, Smart Access Storage aggiunge le tecnologie sviluppate da AMD e la decompressione via GPU a Microsoft DirectStorage, migliorando ancora di più le performance nei giochi che lo supportano.