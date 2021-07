AMD Zen 4 Raphael e GPU RDNA 3, il lancio è previsto per il 2022

Durante la chiamata agli investitori del secondo trimestre del 2021, il CEO di AMD, la dott.ssa Lisa Su, ha confermato che le CPU Zen 4 Ryzen di prossima generazione e le GPU RDNA 3 ( presumibilmente Radeon RX 7000) sono sulla buona strada per il lancio nel 2022.

Le architetture Zen 4 e RDNA 3 di AMD getteranno le basi per CPU e GPU di prossima generazione. AMD utilizzerà queste due architetture per alimentare la sua gamma Ryzen e Radeon 2022, il che significa che sarà ancora una volta un grande anno di lanci ad alte prestazioni da parte dell’azienda. Per rendere le cose ancora più divertenti, AMD avrà non una ma ben due nuovissime famiglie di CPU Ryzen Desktop nel 2022, una basata su Zen 3 con 3D V-Cache e una basata su Zen 4 nota come Raphael.

Photo Credits: AMD

“Rimaniamo sulla buona strada per lanciare prodotti di prossima generazione nel 2022, inclusi i nostri processori Zen 4 realizzati con il processo di produzione a 5 nm leader del settore e le nostre GPU RDNA 3.” afferma il CEO di AMD, Lisa Su, come riporta WCCFTech.

Le CPU desktop Ryzen di nuova generazione basate su Zen 4 avranno il nome in codice Raphael e sostituiranno le CPU desktop Ryzen 5000 basate su Zen 3 che hanno il nome in codice Vermeer. Dalle informazioni attualmente in nostro possesso, le CPU Raphael saranno basate sull’architettura core Zen 4 a 5 nm e presenteranno die I/O da 6 nm. AMD potrebbe pensare di aumentare il numero di core delle sue CPU desktop mainstream di nuova generazione, quindi possiamo aspettarci un leggero aumento dall’attuale massimo di 16 core e 32 thread. Zen 4 presumibilmente ci offrirà altre migliorie come il supporto DDR5 e quattro linee PCIe 4.0 aggiuntive (per un massimo di 28) per una maggiore connettività.

Per quanto riguarda la famiglia di GPU AMD, possiamo aspettarci che la serie Radeon RX 7000 di nuova generazione avrà delle prestazioni top e sarà il primo gaming chip del settore a sfoggiare un design MCM (Multi-Chip Module). La gamma includerà le GPU Navi 3X e finora abbiamo visto leaks intorno a tre GPU chiave. Queste includono Navi 31, Navi 32 e Navi 33. La famiglia RDNA 3 dovrebbe utilizzare il nodo di TSMC a 5nm.