Nel panorama delle CPU mobile di nuova generazione, emerge un segnale particolarmente interessante: un campione ingegneristico basato sull'architettura AMD Zen 6 è apparso nei database di benchmark online, identificato come appartenente alla famiglia Medusa Point. Si tratta della prima traccia concreta di quello che sarà il prossimo salto generazionale di AMD nel segmento dei processori per laptop, con un design che sembra adottare un approccio a chiplet inedito per la mobilità. La scoperta, intercettata dal sistema automatizzato BenchLeaks, apre scenari tecnici molto interessanti su come AMD intende competere nel mercato ultraportatile dei prossimi anni.

Il campione è stato registrato con la denominazione AMD Eng Sample: 100-000001713-31_N, un codice OPN (Ordering Part Number) che non compare ancora nei database pubblici AMD ma che è stato rintracciato sia nel registro del sito Planet 3DNow sia, soprattutto, nei log di spedizione del portale NBD Data. Proprio quest'ultima fonte ha permesso di collegare in modo diretto il codice "1713" al nome Medusa Point, al package FP10 BGA e a un TDP di 28W, il livello di consumo tipico delle soluzioni per laptop di fascia media e alta.

Sul piano della configurazione dei core, il processore si presenta con 10 core e 20 thread, ma la nota più curiosa riguarda la descrizione "4C4D" emersa dalla voce NBD: ciò suggerirebbe una suddivisione tra quattro core Zen 6 ad alte prestazioni e quattro core Zen 6C ad alta densità. AMD potrebbe dunque muoversi verso un'architettura ibrida simile a quella di Intel, integrando core a basso consumo nel die I/O del processore, una scelta che avrebbe senso sia per l'efficienza energetica sia per la gestione delle operazioni in background tipica dei sistemi mobili.

Dal punto di vista della cache, questo chip da dieci core mostrerebbe 32 MB di cache L3, una configurazione che non esiste in nessun processore mobile AMD attuale. I chip basati sui tradizionali CCD Zen dispongono di 32 MB di L3 per CCD, ma un singolo CCD non può ospitare più di otto core — rendendo impossibile questa configurazione con l'architettura esistente. È proprio questo dettaglio tecnico a confermare quasi inequivocabilmente l'appartenenza del campione alla generazione Zen 6.

32 MB di cache L3 su un chip mobile a dieci core: una configurazione tecnicamente impossibile con l'attuale architettura Zen, e che diventa il principale indizio dell'identità Zen 6 di Medusa Point.

Per quanto riguarda i risultati del benchmark Geekbench 6, i numeri vanno letti con grande cautela trattandosi di un campione ingegneristico pre-produzione. Le frequenze di clock rilevate sono comprese tra 1.369 MHz e 2.006 MHz, con una media di appena 1.437 MHz, valori che non rispecchieranno minimamente il comportamento del prodotto finale. Le frequenze operative tipiche di un processore a 3 nm in produzione commerciale si attesteranno su livelli ben più elevati. Il chip ha comunque ottenuto 1.210 punti nel test single-core e 7.323 punti nel multi-core di Geekbench 6, risultati che in questo contesto non hanno valore comparativo ma testimoniano comunque una base architetturale solida.

Il design a chiplet di Medusa Point rappresenta una discontinuità netta rispetto alle generazioni precedenti come Strix Point e Gorgon Point, che adottano un approccio monolitico. Passare ai chiplet nel segmento mobile è una sfida ingegneristica complessa, soprattutto per quanto riguarda la gestione termica e il consumo energetico in spazi fisicamente ridotti. AMD ha già dimostrato con i processori EPYC e Ryzen desktop di saper padroneggiare questa tecnologia, ma il trasferimento in ambito laptop richiede ulteriori ottimizzazioni.

Sul fronte del calendario di lancio, AMD ha confermato l'architettura Zen 6 per il 2026, ma i primi prodotti commerciali saranno quasi certamente i processori server EPYC "Venice". Le soluzioni consumer, inclusi i chip Medusa Point per laptop e i processori desktop Olympic Ridge, arriveranno presumibilmente più tardi — con un possibile annuncio al CES 2027 e disponibilità commerciale subito dopo. Sul fronte desktop, Olympic Ridge si troverà a sfidare direttamente Intel Nova Lake, che si prospetta come una piattaforma di alto profilo, rendendo quello scontro generazionale uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità tech del prossimo anno.