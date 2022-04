Dopo Thermalright, che aveva realizzato una staffa per le CPU Alder Lake allo scopo di prevenire il piegamento dell’IHS, fra le altre aziende di terze parti che hanno deciso di produrre soluzioni analoghe c’è anche Thermal Grizzly. La società tedesca, in collaborazione con il noto overclocker der8auer, hanno progettato quello che loro chiamano “CPU contact frame”.

Il contact frame di Thermal Grizzly

Proprio come la staffa di Thermalright, l’accessorio va a sostituire il sistema di aggancio del socket LGA della scheda madre. Una volta installato, è pensato per applicare una pressione uniforme ai lati della CPU così da evitare il fenomeno che causa il piegamento della superficie dell’IHS. Nonostante le dichiarazioni di Intel per tranquillizzare gli utenti, da alcuni test è emerso che questo fenomeno fa infatti perdere efficienza nel raffreddamento del processore, per via dello spazio che si viene a creare fra la superficie dell’IHS e il contatto con il dissipatore.

Thermal Grizzly afferma che:

“I punti di contatto laterali dell’Integrated Loading Mechanism (ILM) si trovano al centro delle CPU Alder Lake. La superficie dell’Integrated Heatspreader (IHS) si piega in maniera concava a causa della pressione di contatto irregolare fra il processore e il socket. Ciò fa in modo che il contatto tra il dissipatore e la superficie dell’IHS non abbia più una copertura ottimale. La nostra staffa pensata per le CPU Intel di 12° generazione ha uno speciale profilo interno che distribuisce la pressione di contatto ai lati del processore. Questo fa in modo di evitare il fenomeno di deformazione della superficie dell’IHS, permettendo un contatto più omogeneo e ampio con il dissipatore. Il montaggio del contact frame è molto semplice e richiede solo pochi passaggi. A seconda del dissipatore e della CPU, le temperature possono essere notevolmente ridotte”.

Oltre al contact frame, Thermal Grizzly e der8auer hanno realizzato un sistema per eseguire il lapping delle CPU Intel Alder Lake. Il lapping è un’operazione che consiste nel levigare la superficie dell’IHS, in modo da ridurne lo spessore e appiattirla maggiormente. Ciò migliora il contatto fra la CPU e il dissipatore, inoltre agevola il passaggio termico e riduce di alcuni gradi la temperatura.

La soluzione di Thermal Grizzly e der8auer consente di eseguire la procedura replicando le stesse condizioni di pressione del socket, rendendo al tempo stesso facile l’operazione anche ad utenti inesperti, riducendo il rischio di levigare troppo la superficie. Eseguire la procedura di lapping causerà ovviamente l’annullamento della garanzia.

Sia il contact frame per le CPU Alder Lake che lo strumento per il lapping di Thermal Grizzly e der8auer saranno disponibili all’acquisto in tutto il mondo, attraverso il sito web del produttore.