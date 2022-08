HyperX non è certo un nome nuovo nel mondo del PC gaming e dell’hardware: passato lo scorso anno da Kingston a HP, il brand ha continuato a offrire sia componenti interni di qualità, come RAM e SSD, sia periferiche come mouse, tastiere, cuffie e microfoni per lo streaming. Nei giorni scorsi, HyperX ha debuttato anche nel settore dei monitor, con i modelli Armada 25 e Armada 27; vediamo quali sono le caratteristiche principali e cosa li contraddistingue dalle altre soluzioni che troviamo sul mercato.

Partiamo dal modello più grande, HyperX Armada 27. Come facilmente intuibile dal nome, il monitor offre un pannello IPS 27″ con risoluzione Quad HD 2560×1440 pixel, frequenza d’aggiornamento di 165Hz e tempo di risposta di 1ms. Il monitor supporta il VRR, ha una luminosità massima di 400 nit, un contrasto di 1000:1 e un copertura della gamma DCI-P3 del 95%. Mancano le porte HDMI 2.1, ma non è un’assenza troppo grave dal momento che comunque non si tratta di uno schermo 4K 120Hz; la connettività mette a disposizione due HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4.

Il modello più piccolo, HyperX Armada 25, è equipaggiato con un pannello IPS 24,5″ con risoluzione Full HD e frequenza d’aggiornamento di 240Hz. Anche in questo caso abbiamo un tempo di risposta di 1ms, luminosità massima di 400 nit, contrasto 1000:1 e supporto al VRR, oltre a una copertura del 99% dello spazio sRGB. In termini di porte abbiamo a disposizione due HDMI 2.0 e una Displayport 1.4, come sul modello più grande.

Particolarità dei due monitor è che vengono venduti con un braccio da scrivania incluso nella confezione, quindi non dovrete spendere altri soldi per sostituire la base e liberare spazio. Il braccio incluso da HyperX può ovviamente essere regolato in base alle proprie necessità, inoltre l’azienda venderà separatamente un accessorio (dal costo di 80$) che permetterà di aggiungere altri monitor al supporto, fino a un massimo di quattro.

HyperX Armada 25 e Armada 27 saranno disponibili da settembre, a un prezzo consigliato rispettivamente di 450$ e 500$. Non abbiamo ancora informazioni relative al mercato italiano, ma presumiamo che il costo dei due dispositivi sarà simile.