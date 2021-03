Anche i portatili Linux si aggiornano con le GPU NVIDIA GeForce RTX 30

Kubuntu Focus ha iniziato a offrire le GPU della serie GeForce RTX 30 di NVIDIA con il suo laptop M2 basato sulla distribuzione GNU/Linux Kubuntu, dispositivo rivolto ai videogiocatori e professionisti che necessitano di elevate prestazioni.

I notebook dotati del sistema operativo Linux costituiscono solitamente un mercato di nicchia per persone che necessitano di requisiti molto specifici, quindi non sono molte le configurazioni disponibili. Tuttavia, alcune aziende offrono computer portatili di fascia alta con hardware potente in grado di competere con i corrispettivi prodotti equipaggiati con Windows 10 e Kubuntu Focus è proprio una di queste.

Il notebook Kubuntu Focus M2 integra un display Full-HD da 15,6” con una frequenza di aggiornamento di 144Hz ed il processore Intel Core i7-10875H (8C/16T, 2,30 GHz/5,10 GHz), introdotto per la prima volta lo scorso ottobre. All’epoca, il produttore offriva solo i processori grafici della serie GeForce RTX 20 di NVIDIA basati sull’architettura di Turing poiché non erano ancora disponibili le GPU della serie GeForce RTX 30 Mobile.

NVIDIA ha lanciato recentemente la sua nuova serie di schede grafiche mobile GeForce RTX 30, quindi ora il Kubuntu Focus M2 può essere fornito con GPU RTX 3060, 3070 e 3080. Infatti, il modello base vede la presenza di CPU Core i7-10875H, GPU GeForce RTX 3060, 16 GB di memoria RAM e un SSD da 250GB, il tutto per un prezzo di 1.795$.

Kubuntu Focus M2 è una workstation mobile piuttosto potente con molte opzioni e dall’elevata connettività, per la quale possiamo annoverare un adattatore Wi-Fi 6 + Bluetooth, una porta GbE, un connettore Thunderbolt 3, tre USB 3.2 Gen 1 Type-A, due uscite video (una mini-DisplayPort 1.4 e una HDMI), un lettore di schede microSDXC ed il consueto jack audio da 3,5mm. Per portarvi a casa la configurazione di fascia più alta, con Core i7-10875H, GeForce RTX 3080, 64 GB di DDR4 e 4TB di spazio di archiviazione, dovrete sborsare ben 4.535$.