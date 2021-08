Anche Intel Alchemist supporterà DisplayPort 2.0

Giusto ieri vi abbiamo parlato dell’introduzione, all’interno dei driver Linux per GPU AMD, di un supporto preliminare al nuovo standard DisplayPort 2.0. Secondo quanto riportato da Phoronix, dopo AMD anche Intel avrebbe iniziato a lavorare per implementare il supporto al DisplayPort 2.0 nel driver grafico per Linux.

Ciò significa che molto probabilmente le future GPU Intel Arc supporteranno la tecnologia, a partire già da Intel Alchemist. Nel caso vi foste persi le notizie degli ultimi giorni, facciamo un breve riassunto: lo scorso 17 agosto Intel ha annunciato di voler raggruppare hardware, software e servizi legati al gaming sotto il marchio Intel Arc. La prima GPU discreta dedicata ai videogiocatori arriverà nel primo trimestre del 2022 e sarà la tanto chiacchierata DG2, ribattezzata dal colosso di Santa Clara proprio “Alchemist”.

Le patch per il kernel Linux identificate da Phoronix sono 17, tutte atte a preparare il driver grafico “i915” al DisplayPort 2.0. I cambiamenti servono principalmente per gestire il nuovo standard, ma non si tratta ancora di un’implementazione vera e propria. Ciò che è degno di nota però è che questi cambiamenti interessano in maniera specifica Alchemist, inoltre in una delle patch si legge “DG2 supporta DP 2.0 UHBR [Ultra High Bit Rate] ed encoding 128b/132b“. Insomma, sembra chiaro che la futura scheda grafica Intel supporterà DisplayPort 2.0.