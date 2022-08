Quello di Corsair non è l’unico OLED curvo per videogiocatori presentato nelle ultime ore: anche LG, che come vi abbiamo raccontato ha prodotto il pannello W-OLED flessibile usato da Corsair sul nuovo Xeneon Flex, ha presentato una soluzione simile: si tratta dell’UltraGear 45GR95QE, un modello che, usando lo stesso pannello, condivide diverse caratteristiche con il monitor della casa americana.

LG UltraGear 45GR95QE ha una diagonale di 45″ con risoluzione QHD 3840 x 1440 pixel, frequenza d’aggiornamento di 240Hz, curvatura 800R, tempo di risposta di 0,1ms GtG e una copertura DCI-P3 del 98,5%, oltre al supporto all’HDR10 e a tecnologie come il Variable Refresh Rate (VRR). Il design ricorda molto da vicino quello della gamma UltraGear, con una base a V e bordi molto sottili su tutti i lati. Sul nuovo UltraGear 45GR95QE cambia però lo schema di colori, con il viola che sostituisce il rosso, nonché la disposizione delle porte: dalla tipica posizione a destra dell’attacco tra base e schermo, ora i connettori si trovano più in basso, al centro, pur rimanendo sulla parte posteriore dello schermo. Proprio in termini di connettività, a disposizione abbiamo due HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, due USB 3.0 e un jack da 3,5mm con supporto all’audio DTS Headphone:X.

Il monitor può essere inclinato verso il basso e verso l’alto da -2° a 15°, regolato in altezza di 110mm e ruotato di 10° in entrambe le direzioni, tuttavia manca la funzione pivot. Per il momento LG non ha condiviso ulteriori dettagli su disponibilità e prezzi, ma ha annunciato che LG UltraGear 45GR95QE sarà in mostra a IFA, fiera che si terrà a a Berlino dal 2 al 6 settembre, insieme al recente UltraGear OLED 48GQ900, soluzione 4K 120Hz perfetta da abbinare alle console di nuova generazione.