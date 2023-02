Nonostante Windows 11 sia ormai stato lanciato da oltre un anno, Windows 10 è ancora largamente diffuso e preferito da un gran numero di utenti rispetto alla nuova versione. Sembra che tuttavia Microsoft voglia convincere gli utenti ad aggiornare, dato che alcuni utilizzatori stanno cominciando a essere assillati da notifiche a schermo intero che invitano a eseguire l’aggiornamento al nuovo sistema operativo. Ciò non sembra dipendere da alcun aggiornamento di sistema recente, poiché la notifica è iniziata a comparire anche nei computer meno aggiornati.

Qualora il PC sia recente, l’avviso che compare avvertirà gli utenti che il sistema è eleggibile all’aggiornamento per Windows 11, dando la possibilità di effettuare da subito il download e l’installazione, oppure programmarne l’operazione in modo da eseguirla successivamente. Chi tuttavia non ha ancora intenzione di aggiornare, ha l’opportunità di “rimanere con Windows 10” tramite l’apposita opzione che si trova a sinistra, nella barra bianca in basso. Se pensate che così facendo vi libererete subito della notifica in realtà vi sbagliate, dato che questa aprirà una pagina di introduzione a Windows 11 con cui vengono elencate le novità disponibili, nonché le funzionalità che è possibile utilizzare a seguito dell’aggiornamento.

Fonte: Windows Latest

Anche facendo clic sul pulsante “Indietro”, Microsoft continuerà a insistere, consigliandovi di installare il nuovo sistema. Per rifiutare l’aggiornamento sarà quindi necessario cliccare sull’opzione omonima, la quale farà comparire un messaggio di conferma che informerà l’utente che resterà con Windows 10, pur continuando a promuovere le varie novità della versione più recente. Una volta fatto clic sul tasto “Continua con Windows 10” in basso a destra, sarà finalmente possibile tornare al desktop uscendo dalla fastidiosa notifica.

Insomma, se Microsoft ha deciso di promuovere ulteriormente l’installazione del nuovo sistema operativo, in modo da allargare la platea dei PC che ne fanno uso, ha di sicuro scelto il metodo più fastidioso per gli utenti e, sfortunatamente, pare non ci sia modo di aggirarlo.