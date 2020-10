Android 11 arriva finalmente su Raspberry Pi 4

Se c’è una cosa che rende davvero uniche e versatili le board Raspberry Pi, è la possibilità di installare un’infinità di sistemi operativi diversi, ognuno con i suoi pro, i suoi contro e utili per diversi tipi di utilizzo. Non è la prima volta che Android viene adattato per l’installazione su Raspberry Pi, tuttavia è finalmente arrivata la sua ultima versione sull’ultimo modello di single board computer!

Google non ha mai rilasciato una vera e propria immagine di sistema Android per il Raspberry Pi, tuttavia gli appassionati hanno sempre trovato il modo di compilare i sorgenti open source del sistema operativo per adattarlo all’utilizzo sulle schede Raspberry. Da Xda Developers arriva la notizia: Android 11 è finalmente pronto per Raspberry Pi 4 sotto forma di firmware custom OmniROM, sviluppato dal membro della community conosciuto come maxwen.

Il port non ufficiale di Android 11 può essere tranquillamente avviato dalla scheda SD del Raspberry Pi come qualsiasi altra immagine di sistema. È possibile effettuare il boot anche da USB.

Purtroppo Android Things non è ancora stato aggiornato per l’esecuzione sull’ultimo arrivato nella famiglia Raspberry e non sono stati forniti alcuni tool per l’implementazione di Android sulla scheda. Questo rende OmniROM una scelta interessante per tutti quelli che vogliono o necessitano di Android 11 sul proprio Raspberry Pi 4.

Gli utenti di OmniROM possono anche decidere di scegliere un nuovo tipo di framework open source conosciuto come MicroG. In questa versione di ROM sono state escluse tutte le applicazioni Google, tuttavia è in grado di eseguire tutte le app che richiedono i servizi Google anche senza l’installazione dei Play Services.

Per maggiori informazioni sul download della ROM e sullo sviluppo vi rimandiamo al thread ufficiale su Xda Developers.