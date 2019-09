NX1000, il nuovo mid-tower di Antec per chi vuole farsi un PC da gioco

Antec ha presentato NX1000, un nuovo case per giocatori che unisce un ampio spazio per l'hardware all'illuminazione RGB.

Antec ha presentato un nuovo case della linea NX. Si tratta dell’NX1000, un case mid-tower destinato a chi vuole crearsi un PC gaming. Il nuovo chassis misura 480 x 245 x 490 mm (D x L x A), pesa 9,5 kg e presenta pannelli in vetro temperato sia sulla parte frontale che sui due lati.

Nella parte frontale c’è il marchio Antec con la retroilluminazione RGB, mentre in quella superiore trovano spazio il pulsante di accensione, due USB 3.0 e i due ingressi per microfono e cuffie.

Il case può supportare un totale di sei ventole: tre da 120 mm o due da 140 mm sulla parte frontale, due da 120 mm o 140 mm sulla parte superiore ed una, già inclusa (di tipo ARGB), da 120 mm sul retro.

Inoltre, l’NX1000 supporta un radiatore per il raffreddamento a liquido da 360 mm nella parte anteriore e uno da 280 mm in quella superiore, oltre a quello classico da 120 mm in quella posteriore. Per personalizzare colori ed effetti delle ventole è presente un controller collegabile anche alla motherboard.

Il case ha sette slot di espansione, supporta motherboard di tipo ATX e ha due alloggiamenti convertibili per HDD da 3.5” o SSD da 2.5” e due alloggiamenti per gli SSD da 2.5”. Supporta, inoltre, alimentatori fino a 210 mm, dissipatori per la CPU fino a 180 mm e schede video lunghe fino a 370 mm.

Il case NX1000 è già disponibile all’acquisto. Ulteriori informazioni sulla pagina ufficiale del prodotto.