Antec presenta i nuovi dissipatori Neptune ARGB, all-in-one a basso costo

Sulla scia di Thermaltake, anche Antec ha presentato due soluzioni a basso costo per quanto concerne il raffreddamento a liquido all-in-one, dissipatori con circuito chiuso pronti da montare: il Neptune 120 ARGB ed il Neptune 240 ARGB.

Come per i TH di Thermaltake si tratta di due soluzioni a basso costo per chi vuole godere del raffreddamento a liquido, più efficiente e silenzioso rispetto a quello ad aria, in grado però di salvaguardare il portafogli senza particolari rinunce.

La scheda tecnica per i due modelli è la stessa, se si escludono chiaramente le dimensioni del radiatore. Una particolarità molto interessante delle due proposte di Antec è tuttavia la pompa: quest’ultima è stata posizionata nella parte superiore del radiatore, anziché non sopra il blocco della CPU. In questo modo, la società è riuscita a raggiungere due obiettivi: il primo è rendere il waterblock della CPU il più sottile possibile, per evitare un peso eccessivo sul processore ed eventuali problemi di compatibilità con altri componenti; il secondo invece è evitare che le vibrazioni della pompa possano danneggiare la CPU, lasciando che queste vengano completamente scaricate sul telaio del case.

I dissipatori sono forniti con 1 o 2 ventole (a seconda del radiatore) da 120mm in grado di ruotare tra i 900 e i 1600 RPM con un flusso d’aria che raggiunge i 77 CFM, mentre la pompa riesce a far circolare 1,5 litri di liquido al minuto. Antec inoltre garantisce i due dissipatori per ben 3 anni e un funzionamento di 50mila ore.

Non manca ovviamente l’illuminazione RGB, che sottolinea il mercato in cui i nuovi AIO vogliono imporsi. Sia le ventole che il coperchio del waterblock, godono di un’illuminazione ARGB gestibile direttamente con i software forniti dai produttori di schede madre come Asus AuraSync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion 2.0 e ASRock Polychrome attraverso l’RGB header posto sulla piastra. Il Neptune 120 ARGB ed il Neptune 240 ARGB sono già disponibili al prezzo rispettivamente di 69,90 euro e 92,98 euro.