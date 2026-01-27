Antigravity A1, il primo drone 8K a 360° ora costa fino a 260 euro in meno

Chi cerca qualcosa di davvero diverso dal solito drone con videocamera oggi ha un motivo in più per fermarsi. Antigravity A1, il primo drone “all-in-one” capace di registrare video a 360° in 8K, è finito al centro di una promozione a tempo limitato che ne abbassa sensibilmente il prezzo. Un’occasione interessante non solo per i creator più curiosi, ma anche per chi vuole avvicinarsi al mondo delle riprese aeree con un prodotto fuori dagli schemi.

Dal 27 gennaio al 9 febbraio, Antigravity applica sconti fino a 260 euro su tutti i bundle ufficiali di A1, rendendo molto più accessibile un drone che punta a cambiare il modo di volare e raccontare le proprie avventure dall’alto.

Che cos’è Antigravity A1 e perché è diverso dagli altri droni?

Antigravity A1 si distingue perché non è un drone tradizionale con una semplice videocamera montata a bordo. Il cuore del sistema è una videocamera a 360° con doppio sensore da 1/1,28 pollici, in grado di registrare video fino a 8K a 30 fps, oltre a formati più fluidi come 5,2K a 60 fps e 4K a 100 fps.

Ogni volo cattura l’intero ambiente circostante, permettendo di scegliere l’inquadratura solo in fase di editing, senza il rischio di perdere dettagli importanti. A completare il quadro c’è la stabilizzazione FlowState, pensata per garantire riprese fluide anche in presenza di vento.

Come funziona l’esperienza di volo immersiva?

Uno degli elementi chiave di Antigravity A1 è l’esperienza di pilotaggio, progettata per essere immersiva e intuitiva fin dal primo utilizzo. Il drone viene venduto insieme al visore Vision e al controller Grip, che trasformano completamente il modo di volare.

Il Grip converte i movimenti della mano in direzioni di volo, mentre il visore segue i movimenti della testa offrendo una visuale completa a 360 gradi in tempo reale. Questo approccio elimina i limiti dei controller tradizionali e rende il volo più naturale, avvicinandolo a una vera e propria esperienza in prima persona.

È adatto anche a chi viaggia e ai meno esperti?

Nonostante le caratteristiche avanzate, Antigravity A1 punta molto su portabilità e semplicità. Con un peso di soli 249 grammi con batteria standard, rientra nella categoria C0 ed è conforme alle normative europee per i droni sotto i 250 grammi.

Questo lo rende più semplice da gestire anche dal punto di vista regolamentare. L’autonomia arriva fino a 24 minuti, che possono salire a 39 minuti utilizzando la batteria ad alta capacità venduta separatamente, mantenendo un buon equilibrio tra compattezza e prestazioni

Quali funzioni intelligenti offre per la creatività?

Antigravity A1 integra diverse funzioni pensate per semplificare la creazione di contenuti di livello professionale. Sky Path permette di pianificare e automatizzare percorsi di volo complessi, Deep Track consente il tracciamento preciso dei soggetti in movimento, mentre Sky Genie esegue manovre cinematiche avanzate con un solo tocco.

Tutto è supportato dall’app Antigravity e dal software desktop Antigravity Studio, che facilitano il trasferimento dei file, il reframing automatico e l’editing dei contenuti a 360 gradi.

Offerte Antigravity, perché approfittarne?

Gli sconti attivi dal 27 gennaio al 9 febbraio rappresentano una delle occasioni più interessanti per acquistare Antigravity A1 al miglior prezzo possibile. Il bundle Standard scende a 1.189 euro, l’Explorer Bundle a 1.359 euro e l’Infinity Bundle a 1.439 euro, con risparmi che arrivano rispettivamente a 210, 240 e 260 euro rispetto ai prezzi di listino.

Considerando l’unicità del prodotto, la tecnologia a 360° in 8K e l’esperienza di volo immersiva inclusa in ogni confezione, si tratta di una promozione da tenere seriamente in considerazione per creator, appassionati di droni e viaggiatori alla ricerca di qualcosa di diverso dal solito.

