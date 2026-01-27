Logo Tom's Hardware
Antigravity A1, il primo drone 8K a 360° ora costa fino a 260 euro in meno

Il drone con videocamera 360° e doppio sensore 1/1,28" è in sconto fino al 9 febbraio, rendendo più accessibili le riprese aeree in 8K.

Avatar di Antonello Buzzi

a cura di Antonello Buzzi

Senior Editor @Tom's Hardware Italia

Chi cerca qualcosa di davvero diverso dal solito drone con videocamera oggi ha un motivo in più per fermarsi. Antigravity A1, il primo drone “all-in-one” capace di registrare video a 360° in 8K, è finito al centro di una promozione a tempo limitato che ne abbassa sensibilmente il prezzo. Un’occasione interessante non solo per i creator più curiosi, ma anche per chi vuole avvicinarsi al mondo delle riprese aeree con un prodotto fuori dagli schemi.

Dal 27 gennaio al 9 febbraio, Antigravity applica sconti fino a 260 euro su tutti i bundle ufficiali di A1, rendendo molto più accessibile un drone che punta a cambiare il modo di volare e raccontare le proprie avventure dall’alto.

Che cos’è Antigravity A1 e perché è diverso dagli altri droni?

Antigravity A1 si distingue perché non è un drone tradizionale con una semplice videocamera montata a bordo. Il cuore del sistema è una videocamera a 360° con doppio sensore da 1/1,28 pollici, in grado di registrare video fino a 8K a 30 fps, oltre a formati più fluidi come 5,2K a 60 fps e 4K a 100 fps.

Ogni volo cattura l’intero ambiente circostante, permettendo di scegliere l’inquadratura solo in fase di editing, senza il rischio di perdere dettagli importanti. A completare il quadro c’è la stabilizzazione FlowState, pensata per garantire riprese fluide anche in presenza di vento.

Immagine id 82018

Come funziona l’esperienza di volo immersiva?

Uno degli elementi chiave di Antigravity A1 è l’esperienza di pilotaggio, progettata per essere immersiva e intuitiva fin dal primo utilizzo. Il drone viene venduto insieme al visore Vision e al controller Grip, che trasformano completamente il modo di volare.

Il Grip converte i movimenti della mano in direzioni di volo, mentre il visore segue i movimenti della testa offrendo una visuale completa a 360 gradi in tempo reale. Questo approccio elimina i limiti dei controller tradizionali e rende il volo più naturale, avvicinandolo a una vera e propria esperienza in prima persona.

È adatto anche a chi viaggia e ai meno esperti?

Nonostante le caratteristiche avanzate, Antigravity A1 punta molto su portabilità e semplicità. Con un peso di soli 249 grammi con batteria standard, rientra nella categoria C0 ed è conforme alle normative europee per i droni sotto i 250 grammi.

Questo lo rende più semplice da gestire anche dal punto di vista regolamentare. L’autonomia arriva fino a 24 minuti, che possono salire a 39 minuti utilizzando la batteria ad alta capacità venduta separatamente, mantenendo un buon equilibrio tra compattezza e prestazioni 

Immagine id 82019

Quali funzioni intelligenti offre per la creatività?

Antigravity A1 integra diverse funzioni pensate per semplificare la creazione di contenuti di livello professionale. Sky Path permette di pianificare e automatizzare percorsi di volo complessi, Deep Track consente il tracciamento preciso dei soggetti in movimento, mentre Sky Genie esegue manovre cinematiche avanzate con un solo tocco.

Tutto è supportato dall’app Antigravity e dal software desktop Antigravity Studio, che facilitano il trasferimento dei file, il reframing automatico e l’editing dei contenuti a 360 gradi.

Immagine id 82020

Offerte Antigravity, perché approfittarne?

Gli sconti attivi dal 27 gennaio al 9 febbraio rappresentano una delle occasioni più interessanti per acquistare Antigravity A1 al miglior prezzo possibile. Il bundle Standard scende a 1.189 euro, l’Explorer Bundle a 1.359 euro e l’Infinity Bundle a 1.439 euro, con risparmi che arrivano rispettivamente a 210, 240 e 260 euro rispetto ai prezzi di listino.

Considerando l’unicità del prodotto, la tecnologia a 360° in 8K e l’esperienza di volo immersiva inclusa in ogni confezione, si tratta di una promozione da tenere seriamente in considerazione per creator, appassionati di droni e viaggiatori alla ricerca di qualcosa di diverso dal solito.

