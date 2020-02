AOC AGON AG273QZ, un monitor 1440p da 240 Hz

AOC ha rilasciato un nuovo monitor da gaming, l’AGON AG273QZ. Si tratta di un monitor da 27” in formato 16:9 dedicato in particolar modo agli hardcore che desiderano un’immagine fluida ed un pannello estremamente reattivo. Infatti, fra le peculiarità di questo monitor spiccano i 240 Hz e il tempo di risposta pari ad appena 0,5ms.

Il resto delle specifiche, invece, comprende un pannello TN da 1440p con una copertura sRGB del 126,4%, AdobeRGB del 93,7% e DCI-P3 almeno del 90%. La luminosità di picco è pari a 400 nits, il rapporto di contrasto tipico è di 1000: 1, gli angoli di visione sono pari a 170°/160° e c’è la piena compatibilità con le tecnologie DisplayHDR 400 e FreeSync Premium Pro. Quest’ultima, promette di ridurre al minimo la latenza causata dalla mappatura dei toni HDR e di fornire al contempo una frequenza di aggiornamento variabile per eliminare il fastidioso fenomeno del tearing.

AOC ha incluso all’interno dell’AGON AG273QZ la funzionalità Low Blue Light dedicata alla riduzione dell’affaticamento visivo e ha aggiunto alcune funzionalità extra come AOC Game Color, AOC Shadow Control, sei modalità di gioco personalizzabili dall’utente e una nuova interfaccia utente OSD per consentire la completa personalizzazione delle impostazioni del monitor.

Lato connettività, il nuovo monitor presenta due connettori DisplayPort 1.4, un D-Sub e due ingressi HDMI 2.0. Inoltre vi è un hub USB 3.1 Type-A che comprende quattro porte. Per quanto concerne il reparto audio, invece, il monitor dispone di due altoparlanti da 5W, un’uscita per le cuffie ed un ingresso per il microfono. Come la stragrande maggioranza dei display da gioco, l’AGON AG273QZ è dotato di un supporto in grado di regolare altezza, inclinazione e rotazione. Inoltre, il monitor può funzionare in modalità verticale. Sul retro, troviamo un anello RGB.

Il nuovo monitor è già disponobile su Amazon UK ad un prezzo di £589.99, al cambio circa 699€.