AOC Agon AG493UCX, un 49 pollici per giocare alla grande

AOC ha annunciato un nuovo monitor ultrawide da 49 pollici chiamato AG493UCX. Si tratta di un prodotto per giocatori, caratterizzato da una curvatura 1800R e una risoluzione 5120 x 1440 pixel. Completano le specifiche più importanti la frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il tempo di risposta di 1 millisecondo (MPRT) e il supporto al FreeSync.

Per lo spazio colore sono indicati i seguenti valori: 121% sRGB, 102% NTSC e 93% DCI-P3. Il valore delta E dovrebbe essere inferiore a 2. Le porte disponibili comprendono due ingressi HDMI 2.0, due DisplayPort 1.4, un hub con tre USB 3.2 (Gen.1), una USB-C e un’uscita audio. Inoltre, sono presenti due altoparlanti da 5 watt.

Il monitor può essere ruotato, inclinato e regolato in altezza; non si può posizionare verticalmente, ovviamente, a causa dell’immensa larghezza. La luminosità massima dichiarata corrisponde a 550 nit, il che lo certificherebbe come DisplayHDR400/600. Il rapporto di contrasto è di 3000:1 – è interessante notare che il display offre anche una porta Ethernet.

L’ingresso USB-C permette di collegare dispositivi mobile e ricaricarli (fino a 65 W tramite USB-PD), nonché visualizzare contemporaneamente contenuti. Presente infine uno switch kvm e il supporto alla funzione Picture in Picture (PiP). Al momento non si conosce il prezzo del nuovo monitor di AOC AG493UCX.