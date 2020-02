AOC annuncia il suo monitor da 35 pollici, 1440p a 200Hz con G-SYNC Ultimate

Si chiama AGON AG353UCG ed è il nuovo monitor AOC che si va ad aggiungere alla serie AGON 3 di prossima generazione e non ha sicuramente un prezzo accessibile a tutti. Dovrebbe arrivare in Italia con un prezzo intorno a 2.500 Euro.

Il monitor di AOC AGON AG353UCG di impressionante non ha solo il prezzo ma anche le specifiche tecniche. Dovrebbe debuttare ufficialmente a fine febbraio, dotato di un pannello da 35 pollici e curvatura 1800R, il pannello è un VA con una profondità di colore di 10 bit reali e possiede la tecnologia QLED (Quantum Dot LED). Questo display sarà in grado di riprodurre più di un miliardo di colori, a differenza dei 16,78 milioni dei pannelli 8 bit. La risoluzione nativa è di 21:9 3440×1440 UWQHD.



La frequenza di aggiornamento è pari a 200 Hz, con un tempo di risposta di 2 ms G2G, supporta l’HDR 1000 con una luminosità di picco pari a 1000 nit. Il contrasto statico è di 2500:1 e, la qualità di immagine che questo monitor restituirà sarà elevatissima, questo perché il monitor AGON AG353UCG è in grado di regolare individualmente 512 zone dello schermo. La copertura DCI-P3 è invece del 90%.

Visto il tipo di monitor in questione, non poteva mancare ilG-Sync Ultimate, include quindi un modulo NVIDIA G-SYNC di ultima generazione, per fornire la migliore esperienza di gioco in assoluto con HDR, contrasto straordinario, colore cinematografico e latenza ultra bassa nel gameplay.

Nel mercato attuale, il monitor AGON AG353UCG non è l’unico ad avere queste specifiche, pensiamo infatti al modello ROG Swift PG35VQ di Asus, di cui vi avevamo parlato l’anno scorso, oppure il modello Predator X35 di Acer. Sarà sicuramente interessante vedere se la nuova proposta di AOC riuscirà a dare battaglia alla concorrenza. Qui sotto vi lasciamo una tabella riepilogativa delle specifiche tecniche.

Dimensione pannello 35” Risoluzione 3440×1440 Densità pixel 106.55 PPI Tipo di pannello VA, 10-bit Refresh rate 200 Hz Tempo di risposta 2ms G2G Contrasto 2500:1 Tipo di connessione DisplayPort 1.4, HDMI 2.0(b) VESA 100×100