AOC annuncia la nuova gamma di monitor entry-level B2

AOC ha annunciato B2, una nuova gamma di monitor entry-level, con soluzioni da 21.5, 23.8 e 27 pollici. Il modello da 22 pollici offre un pannello VA, mentre le soluzioni più grandi uno IPS.

Tutti i monitor vantano una risoluzione Full HD, un refresh rate massimo di 75 Hz ed ampi angoli di visione di 178 gradi. Tra le porte di I/O troviamo un ingresso HDMI (1.4), uno VGA per i PC più datati ed un jack per le cuffie.

Ciò che colpisce maggiormente di queste soluzioni è il loro design borderless. Eccezion fatta per il margine inferiore, in cui compare il logo dell’azienda, le cornici sono davvero sottili, come nei prodotti premium.

Questo li rende ideali per soluzioni multimonitor e probabilmente anche molto leggeri. Il pannello posteriore supporta lo standard di montaggio VESA.

A completare il quadro troviamo la tecnologia Flicker-Free, che elimina lo sfarfallio delle immagini tramite un alimentazione DC, e la Low Blue Light Mode che aggiunge un tono caldo alle immagini in condizioni di scarsa luminosità o quando si lavora di notte. Queste due tecnologie preservano la salute degli occhi ed evitano fastidiosi mal di testa.

Come se ciò non bastasse, i prezzi sono contenuti. Il modello AOC 22B2H sarà disponibile a 94 euro, la versione da 23.8 pollici AOC 24B2XH costerà intorno ai 120 euro mentre il più grande, l’AOC 27B2H, sarà disponibile a 150 euro.