AOC, ecco il nuovo monitor gaming curvo WQHD ad alto refresh rate

AOC ha presentato, aprendo una pagina dedicata sul sito ufficiale cinese, AG323QCX2, il suo nuovo monitor da gaming equipaggiato con un pannello VA da 31,5” a risoluzione WQHD (2560×1440 pixel). Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, troviamo un rapporto di contrasto statico pari a 3000:1 in grado di produrre neri profondi, la copertura del 121% dello spazio colore sRGB e il 91% di quello DCI-P3. Inoltre, la compagnia parla di un Delta-E inferiore a 2, il che lo rende adatto anche per un uso professionale dove è importante la fedeltà cromatica dei contenuti mostrati a schermo. È presente il supporto allo standard HDR10, ma non è stata implementata alcuna tecnologia di local dimming, quindi, data anche la luminosità massima pari a 400cd/m², non bisogna aspettarsi grandi prestazioni in quest’ambito.

Ovviamente, AOC AG323QCX2 dà il meglio di sé con i videogiochi, data la frequenza di aggiornamento di 155Hz, il supporto alla tecnologia AMD Freesync e compatibilità con G-Sync di NVIDIA ed un raggio di curvatura di 1500R per una maggiore immersione. Un tempo di risposta MPRT di 1ms assicura immagini prive di sfocature, mentre la connettività è garantita dalla presenza di due porte HDMI 2.0, due DisplayPort 1.4a, un classico jack audio da 3,5mm e un hub USB 3.2 a quattro porte. Le foto disponibili, purtroppo a bassa risoluzione, sembrano anche suggerire che la parte posteriore del monitor avrà una sorta di anello RGB, insieme a un supporto che permetterà di regolare il monitor in altezza ed inclinazione. Completa il quadro generale l’integrazione di due speaker da 5W.

Per il momento, non è stata diffusa alcuna informazione relativa a prezzo e disponibilità.