AOC G2, quattro nuovi monitor gaming Full HD con pannello IPS

I monitor AOC G2 hanno pannelli IPS e dimensioni di 23,8" e 27" con refresh rate di 75 e 144 Hz. I prezzi partono da 179 euro e arrivano a 269 euro.

Dopo averli anticipati nei mesi scorsi, AOC ha presentato la nuova serie di monitor gaming G2. Si tratta di soluzioni con risoluzione Full HD disponibili in quattro modelli da 23,8″ e 27″.

I modelli 27G2U5 da 27” e 24G2U5 da 23,8” risultano più indicati per giochi meno frenetici con un refresh rate di 75 Hz, circa la metà rispetto ai 144 Hz delle versioni 24G2U da 23,8” e 27G2U da 27” più indicate per i titoli veloci (FPS); tutti i monitor della serie G2 garantiscono un tempo di risposta Moving Picture Response Time (MRPT) di 1 ms e supportano AMD FreeSync.

Tra le caratteristiche principali dei nuovi AOC abbiamo il pannello IPS copre una gamma di colori sRGB del 120% sui modelli da 27”e del 126% sui 23,8” garantendo immagini vivide con colori realistici; tutti i modelli hanno una luminosità di 250 cd/m2 e sono caratterizzati da un input lag ridotto.

La nuova serie di monitor AOC dispone di diverse funzioni pensate per migliorare l’esperienza di gioco come AOC Game Color che permette di modificare i colori durante le sessioni di gioco aumentando o diminuendo fattori quali saturazione e contrasto a proprio piacimento: in questo modo è possibile ottimizzare la visuale di gioco in modo da evidenziare le zone di interesse per ottimizzare la visuale e quindi il gameplay.

In aggiunta c’è la funzione Dial Point che consente di posizionare un mirino al centro dello schermo per facilitare la mira dei giocatori appassionati di FPS e la tecnologia FlickerFree che, insieme alla modalità Blue Light, aiuta a non affaticare eccessivamente la vista durante le lunghe sessioni di gioco.

A livello costruttivo i monitor G2 hanno un design che pone attenzione ai dettagli, come gli inserti rossi posti sul retro del monitor e sul perimetro dello schermo ed il supporto ergonomico regolabile che raggiunge un’altezza di 13 cm. Tutta la serie G2 è equipaggiata con altoparlanti integrati da 2 watt.

AOC ha dotato i monior gaming con dueHDMI, una Display Port e un ingresso VGA; un hub USB integrato consente inoltre di collegare mouse e tastiera direttamente al monitor riducendo gli ingombri causati dai fili.

I modelli 27G2U e 24G2U da 144 Hz saranno disponibili nei prossimi giorni a un prezzo indicato di 209 euro per la versione da 23,8” e di 269 euro per il 27”. Le varianti con refresh rate minore debutteranno a ottobre a un prezzo consigliato di 179 euro per il 23,8″ e 219 euro per il 27”.