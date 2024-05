Monitor AOC a prezzo record: scorte agli sgoccioli

Con le sue caratteristiche di punta e un prezzo mai così vantaggioso, questo monitor AOC rappresenta oggi un'opportunità imperdibile per chi riuscirà ad accaparrarsi una delle ultime unità disponibili. Amazon ha infatti ridotto il prezzo come mai prima d'ora, portandolo a soli 239€. Un prezzo davvero competitivo, considerando che si tratta di un monitor ultrawide da 34 pollici con pannello a 100 Hz.

AOC U34E2M, chi dovrebbe acquistarlo?

Si tratta di un monitor che si adatta a vari tipi d'uso, dalla grafica al gaming, merito del suo pannello dalle specifiche tecniche di ultima generazione. Offrendo una risoluzione WQHD (21:9) su un pannello di 34 pollici, questo monitor fa sì che la visuale nelle applicazioni sia molto più ampia rispetto a un classico modello da 16:9. La sua capacità di ridurre l'affaticamento degli occhi, grazie alla tecnologia flicker-free e Low Blue Mode, lo rende adatto anche per lunghi periodi di utilizzo, sia per lavoro che per svago.

Con un tempo di risposta di 4ms e una frequenza di aggiornamento di 100Hz, assicura immagini fluide e prive di sfocature, migliorando ulteriormente l'esperienza utente. La compatibilità con montaggio VESA, insieme a una cornice sottile su tre lati, offre flessibilità in termini di posizionamento e contribuisce a un setup pulito e moderno.

In aggiunta, il suo design elegante e la connettività versatile tramite DisplayPort e HDMI rendono l'AOC U34E2M una scelta eccellente per chi cerca un upgrade significativo del proprio ambiente di lavoro. Al prezzo di 239€, rappresenta un'investimento di valore per migliorare la propria postazione, sia essa professionale o meno. Ribadiamo che le scorte sono prossime all'esaurimento, pertanto non indugiate troppo.

