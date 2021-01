Apexgaming, questa ventola purificherà l’aria del vostro PC

Se tenete alla sicurezza e ad offrire la migliore aria possibile ai componenti del vostro PC, Apexgaming ha proprio quello che fa per voi. Infatti, il produttore ha presentato la ventola AC-120Ti, equipaggiata con un sistema di “purificazione dell’aria con nano fotocatalizzatore“. Dal punto di vista visivo, AC120Ti è dotata di un filtro anteriore, che fondamentalmente funge da filtro per la polvere per aiutare a bloccare l’ingresso di particelle di grandi dimensioni e altri materiali esterni. Secondo Apexgaming, la rete del filtro offre uno strato di biossido di titanio (TiO2), il cui scopo è quello di fungere da catalizzatore di fotoossidazione. Inoltre, il filtro può essere facilmente pulito lavandolo con acqua.

Ma la purificazione non si ferma qui. La ventola include una lampada a ultravioletti che costituisce il componente chiave dell’intero processo di purificazione. Essenzialmente emette raggi ultravioletti al catalizzatore per formare radicali idrossilici che assorbono batteri, cellule maleodoranti e inquinanti per decomporli in anidride carbonica e molecole d’acqua. Il prodotto finale, almeno secondo l’azienda, è un’aria priva di odori sgradevoli, formaldeide, germi, virus e allergeni. Apexgaming ha tutte le certificazioni che dimostrano che il suo LED UV è sicuro per gli occhi e la pelle. La società sta inoltre promuovendo un impressionante tasso di eliminazione dei batteri fino al 95,56%. Per un funzionamento ottimale, Apexgaming consiglia di installare l’AC-120Ti nella parte anteriore del case come ventola di aspirazione.

Il dispositivo ha le dimensioni di 120x120x25mm e trae alimentazione da un connettore standard a 4 pin. Il suo cuscinetto a manicotto può ruotare fino a 1.000giri/min. La ventola vanta un flusso d’aria e una pressione dell’aria rispettivamente fino a 34CFM e 0,9 mm H2O. Il livello di rumore massimo è di circa 16dBA. La compagnia indica una durata di 40.000 ore a 25°C. Nel caso foste interessati, la ventola AC-120Ti viene venduta a 29,99$ sul sito ufficiale dell’azienda.