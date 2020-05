Apparsa online la lista delle nuove APU Ryzen 4000 Renoir

È apparso in rete l’elenco completo della nuova gamma di processori Ryzen 4000 Renoir, basati su architettura Zen2 e processo produttivo a 7nm. Si tratta in particolare delle nuove APU di AMD per desktop, SoC che oltre alla CPU includono una scheda video integrata (iGPU) basata su chip Vega. L’elenco è stato pubblicato dal noto Igor Walloseck sul proprio sito Igor’s Lab.

Da quello che emerge, sembra che le nuove APU riescano ad offrire prestazioni nettamente superiori rispetto alla precedente generazione con proposte che arrivano ad offrire ben 8 core e 16 thread, raddoppiando quindi la quantità di core disponibili su APU desktop rispetto a quanto fatto con i Ryzen 3000, il quale preannuncia l’arrivo della iGPU anche nelle fascia superiore di Ryzen, come i Ryzen 7 che fino ad ora AMD ha commercializzato esclusivamente come CPU. I 22 SKU listati andrebbero quindi ad aggiornare interamente le due serie di Processori Ryzen 3000G e 3000GE, con i quali condividono il TDP rispettivamente di 65 e 35 Watt.

Oltre al numero di core superiore, è molto interessante notare le frequenze della iGPU che nel caso del top di gamma, il 100-000000155, raggiunge addirittura i 2100MHz fornendo al mercato di fascia media una soluzione che permetterebbe di giocare in Full HD con un buon livello di dettaglio senza alcuna necessità di avere una scheda video discreta.

Come anticipato da AMD inoltre, le nuove APU Renoir mantengono il socket AM4, il che potrebbe tradursi in un’ottima opportunità di upgrade per gli utenti che utilizzano già adesso una APU AMD, anche se in mancanza di un eventuale compatibilità con i precedenti chipset, si potrebbe optare per la nuova serie di schede madre B550, presentata da AMD pochi giorni fa e che apre le porte della specifica PCIe 4.0 al mercato mainstream, grazie ad un chipset dal costo decisamente contenuto.

Va considerato comunque che la lista in questione è indirizzata agli OEM, quindi che con tutta probabilità non tutte le soluzioni che si vedono arriveranno direttamente sugli scaffali come componente standalone.

Per quanto riguarda invece l’arrivo sul mercato ed i prezzi, AMD non ha ancora presentato ufficialmente le nuove APU, ne consegue che di informazioni certe da questo punto di vista non ne abbiamo, tuttavia si vocifera che le nuove soluzioni Renoir potrebbero essere disponibili all’acquisto già da luglio di quest’anno.