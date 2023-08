L’impegno finanziario considerevole di Apple nella ricerca potrebbe essere leagto all’intelligenza artificiale. Finora, la spesa dell’azienda per la ricerca e lo sviluppo ha raggiunto la somma di 22,61 miliardi di dollari nell’anno in corso, un aumento di 3,12 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, come indicato nei risultati del terzo trimestre.

Il CEO Tim Cook ha svelato che parte di questo finanziamento è stato destinato all’ambito dell’IA generativa. In un’intervista con Reuters, Cook ha dichiarato: “Da anni stiamo effettuando ricerche su una vasta gamma di tecnologie di intelligenza artificiale, inclusa l’IA generativa.” Nel terzo trimestre, Apple ha riportato una diminuzione delle entrate e delle vendite, particolarmente evidente nel settore iPhone, dove le vendite sono risultate inferiori rispetto le previsioni degli analisti. In borsa, i titoli di Apple hanno segnato un calo di circa il 2%, come riportato da Markets Insider.

A differenza di alcuni dei suoi concorrenti principali, Apple è stata piuttosto riservata riguardo questa nuova tecnologia. Meta, Microsoft e Google sono stati coinvolti in una sorta di corsa agli armamenti nell’ambito dell’intelligenza artificiale, cercando di lanciare nuovi prodotti sul mercato. Al contrario, Apple ha compiuto progressi in modo più lento e riservato in questo campo. Nel keynote del WWDC tenutosi a giugno, l’IA generativa non è stata menzionata affatto; l’argomento è stato citato solo durante l’ultima riunione sugli utili dell’azienda, quando un’analista ha sollevato l’interrogativo riguardo alla scarsa discussione dell’azienda sulla strategia e gli investimenti nell’IA.

Durante l’assemblea, Cook ha affermato che la tecnologia dell’IA era “assolutamente cruciale per noi” e ha sottolineato che l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico erano elementi “praticamente fondamentali in ogni prodotto”. Cook ha dichiarato che Apple “ha condotto ricerche su una vasta gamma di tecnologie di intelligenza artificiale, compresa l’IA generativa, per anni” e ha intenzione di continuare a farlo in futuro. Per stare al passo con gli altri attori tecnologici, si dice che Apple stia intensificando gli sforzi nella produzione di prodotti legati all’IA e, secondo quanto riportato da Bloomberg, l’azienda potrebbe essere al lavoro su un grande modello di linguaggio che alcuni dipendenti hanno già soprannominato “Apple GPT” in riferimento all’LLM di OpenAI.