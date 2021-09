Apple aggiorna Keynote, Pages e Numbers: le novità delle versioni 11.2

Apple ha appena aggiornato la sua suite di applicazioni iWork alla versione 11.2: gli ultimi aggiornamenti di Keynote, Pages e Numbers offrono nuove notevoli funzionalità tra cui una più profonda integrazione della fotocamera di iPhone e iPad e altro ancora.

Apple ha lanciato iOS 15 al pubblico una settimana fa, ma non c’è alcuna traccia della data di uscita di macOS Monterey, la prossima versione del sistema operativo per i dispositivi desktop. Il nuovo macOS debutterà sicuramente insieme ai prossimi MacBook Pro M1X previsti entro la fine dell’anno, ma per ingannare l’attesa l’azienda di Cupertino sta rilasciando alcuni aggiornamenti per le sue app più utilizzate. Dopo aver aggiornato Safari, Apple ha deciso di introdurre delle novità anche in Keynote, Pages e Numbers (sia per macOS che iOS e iPadOS). Ecco le novità delle tre applicazioni.

Le novità di Keynote 11.2

Photo credits: Apple

Keynote 11.2 aggiunge principalmente il supporto ai video in diretta durante le presentazioni utilizzando la fotocamera del Mac per comparire di persona sulle slide, in una finestra o a tutto schermo. È possibile collegare più telecamere per fornire diverse angolazioni video dal vivo, incluso un feed live dello schermo di un iPhone o iPad collegato.

Le presentazioni multi-presentatore ora consentono ai partecipanti di prendere il controllo della presentazione, a turno, dal proprio dispositivo. Ci sono anche nuovi controlli per le presentazioni che consentono di accedere facilmente al navigatore delle diapositive, alle scorciatoie rapide della tastiera, alle sorgenti video live o ai controlli multi-presentatore quando si sta presentando.

La collaborazione flessibile consente ai partecipanti di aggiungere altre persone a una presentazione condivisa (richiede macOS Monterey, iOS 15 o iPadOS 15). Allo stesso modo, una funzione di traduzione istantanea tradurrà automaticamente il testo selezionato in un massimo di 11 lingue e aggiungerà la versione tradotta alla presentazione, anche se di nuovo richiede i nuovi sistemi operativi.

I nuovi grafici a radar aiutano a confrontare visivamente più variabili in una volta per visualizzare facilmente somiglianze e differenze nei dati. Un grafico audio per iOS e iPadOS aiuterà a rendere i grafici accessibili alle persone con disabilità visive, riproducendo suoni audio che cambiano tonalità per rappresentare valori diversi. Su macOS, gli utenti potranno creare nuove presentazioni direttamente dall’icona dell’app del Dock.

Le novità di Pages 11.2

Photo credits: Apple

Per Pages, sono stati apportati miglioramenti alla pubblicazione dei libri, grazie al layout a doppia pagina, alle immagini ottimizzate e alla possibilità di gestire le versioni in modo più flessibile. Anche in questo caso, i grafici a radar aiutano a confrontare visivamente più variabili in una volta per visualizzare facilmente somiglianze e differenze nei dati.

Per i nuovi sistemi operativi, c’è la collaborazione flessibile che consente ai partecipanti di aggiungere altre persone a un documento condiviso e la stessa funzione di traduzione istantanea di Keynote. È anche possibile per gli utenti macOS creare nuovi documenti dal Dock.

Le novità di Numbers 11.2

Photo credits: Apple

Numbers introduce le tabelle pivot, che possono essere utilizzate per visualizzare e analizzare i dati in modo efficace e flessibile. Ciò include la possibilità di importare ed esportare fogli di calcolo Excel con tabelle pivot e aggiungere le tabelle pivot per visualizzare i dati in modi diversi.

I grafici a radar possono, ancora una volta, essere aggiunti a un documento. I filtri rapidi migliorati, inoltre, aiutano a selezionare facilmente valori da mostrare o nascondere. Inoltre, grazie ai filtri migliorati, si possono trovare valori duplicati e unici nei dati.

Come Pages e Keynote, è disponibile la collaborazione flessibile e la traduzione istantanea, ma bisogna avere iOS 15, iPadOS 15 o macOS Monterey. Anche in questo caso, su macOS, è possibile creare nuovi fogli di calcolo direttamente dall’icona dell’app sul dock.