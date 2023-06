La presentazione del nuovo MacBook Air da 15 pollici è ancora freschissima, ma secondo un recente report di Mark Gurman, insider di Apple e noto giornalista di Bloomberg, una versione aggiornata del portatile di Apple è già in lavorazione per il 2024.

Le fonti di Gurman indicano che il prossimo MacBook Air da 15 pollici sarà dotato del tanto chiacchierato chip Apple M3, che preannuncia un significativo aumento delle prestazioni. Sebbene i dettagli specifici siano scarsi, Gurman ipotizza che il chip M3 vanterà probabilmente un numero di core CPU e GPU simile a quello del suo predecessore, il chip M2. Tuttavia, si prevede che il chip M3 sfrutterà il processo produttivo a 3 nanometri di TSMC, consentendo un numero maggiore di transistor sul silicio e offrendo prestazioni ed efficienza migliori.

Sebbene Gurman mantenga un riserbo sui potenziali cambiamenti al di là dell’aggiornamento del processore, suggerisce che è improbabile che Apple si discosti dal design elegante che è diventato sinonimo della linea MacBook Air. Tuttavia, esprime la speranza di una riduzione delle dimensioni della tacca del display, una modifica che sarebbe accolta con favore da molti.

La Worldwide Developers Conference (WWDC), tenutasi solo pochi giorni fa, non ha fatto luce sui nuovi chip Apple, poiché l’evento si è concentrato principalmente sulla presentazione del nuovo visore Apple Vision Pro. L’assenza di informazioni sui futuri progetti di chip interni ha lasciato gli appassionati delusi, ma Apple ha presentato il chip M2 Ultra, un’iterazione aggiornata del chip M2, che sarà presente nei prossimi Mac Studio e Mac Pro.

La domanda che molti consumatori si pongono è se sia il caso di aspettare il MacBook Air M3, e quasi sempre la risposta in questi casi è “no”: se siete in cerca di un portatile leggero e comodissimo da trasportare, con una batteria dalla durata eccezionale e con un ottimo display, anche il MacBook Air M2 sarà più che sufficiente a soddisfare le vostre esigenze, anche se forse l’inclusione di porte aggiuntive, in particolare di un lettore di schede SD, sarebbe gradita; gli attuali modelli di MacBook Air sono tra i migliori computer portatili disponibili oggi.