Se state cercando un PC che vi garantisca delle performance eccellenti per studiare e lavorare, non dovreste assolutamente farvi scappare l’iMac 2021 disponibile su Amazon a un prezzo super conveniente! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di appena 1.799,00€ invece di 2.039,00€. Una promozione davvero irripetibile per questo prodotto a marchio Apple, scontato addirittura del 12%.

L’iMac da 24″ del 2021 ha tutto quello di cui avete bisogno: display Retina 5K, 8GB RAM e ben 512GB Archiviazione SSD per documenti, foto e video! Proprio per questo motivo, trattandosi di un articolo così interessante e disponibile a un prezzo davvero in forte sconto, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in promozione!

Il PC in questione è caratterizzato da un design raffinato e super minimale, disponibile in 4 splendide colorazioni su Amazon. È spesso solo 11,5 mm e pesa meno di 4,5 kg, niente male per un articolo tra i top di gamma, in grado di assicurare prestazioni più che eccellenti. Il sistema MacOS infatti è elevato alla potenza grazie al chip M1! Insieme, riescono a spingere iMac verso un nuovo livello di prestazioni: il dispositivo si riattiva in un attimo, le app si aprono all’istante e l’intero sistema è fluido e reattivo, anche quando particolarmente sotto stress.

Da menzionare anche l’ottimo display Retina 4.5K da 24″, con oltre un miliardo di colori e tecnologia True Tone per una luminosità più naturale. L’ideale per chi lavora allo schermo per molte ore al giorno. Dai film alle foto, tutto quello che guardate è nitido e definito e i colori sono più brillanti che mai. Un altro punto a favore è la possibilità di fare call e meeting nella migliore qualità possibile: l’iMac è dotato di videocamera FaceTime HD a 1080p, 3 microfoni di qualità professionale e audio a sei altoparlanti che riempie qualsiasi stanza con un suono incredibilmente avvolgente.

Inoltre, quando vengono utilizzati insieme, la combo iMac e iPhone è la miglior scelta per il multitasking. Potrete ricevere chiamate e messaggi direttamente sull’iMac, copiare testi e immagini dall’iPhone all’iMac e viceversa e con AirDrop potrete passare al volo i file da uno all’altro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del PC Apple.

