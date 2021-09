Apple interessata allo standard open source RISC-V: aperte le candidature per assumere i programmatori

Apple sta passando tutta la sua linea di PC ai SoC basati su Arm, ma la società potrebbe non mettere tutte le sue uova nello stesso paniere, poiché sta anche esplorando l’emergente architettura open source RISC-V. Questa settimana l’azienda ha avvisato che sta cercando nuovi programmatori RISC-V “High Performance”.

Apple è attualmente alla ricerca di programmatori esperti con una conoscenza dettagliata di RISC-V Instruction Set Architecture (ISA) per il suo Vector and Numerics Group (VaNG) all’interno del suo gruppo Core Operating Systems. Il VaNG di Apple è responsabile dello sviluppo e del miglioramento di vari sottosistemi integrati in esecuzione su iOS, macOS, watchOS e tvOS.

Dato che l’azienda è conosciuta per la sua segretezza, l’avviso di Apple non rivela esattamente cosa intende fare con RISC-V, ma la descrizione del lavoro indica che il programmatore dovrà lavorare con l’apprendimento automatico, la visione computazionale e l’elaborazione del linguaggio naturale. Tra le altre cose, è richiesta esperienza di programmazione di basso livello ad alte prestazioni. Inoltre, la descrizione del lavoro indica anche che Apple sta già lavorando con lo standard RISC-V.

“Lavorerai in un team interfunzionale SW e HW che sta implementando soluzioni RISC-V innovative e routine all’avanguardia”, recita la descrizione. “Questo serve a supportare il calcolo necessario per cose come l’apprendimento automatico, gli algoritmi di visione, l’elaborazione di segnali e video.”

Attualmente, Apple ha moltissimi prodotti su più gamme. Ad esempio dispositivi ad alte prestazioni come i laptop MacBook, gli smartphone iPhone, i tablet iPad e le Apple TV si basano su system-on-chip (SoC) proprietari che utilizzano core Arm altamente personalizzati. Inoltre, dispositivi come Apple Watch, Airpods e Homepod Mini utilizzano system-in-package (SiP) basati su tecnologie di Arm. Apple utilizza anche i core Arm all’interno dei suoi controller (ad esempio, T2, W3, U1, ecc.).

Oltre ai SoC che alimentano i dispositivi che fanno notizia, quasi ogni dispositivo Apple ha numerosi core Arm. Ogni core di Arm richiede che Apple paghi una tassa di licenza ad Arm, e poiché il numero di core per i controller SSD e gli smartwatch è destinato ad aumentare, aumenteranno anche i pagamenti di Apple ad Arm. Pertanto, la sostituzione di almeno alcuni core Arm con core RISC-V potrebbe far risparmiare all’azienda milioni di dollari in pagamenti di royalty ogni anno. Proprio per questo altre aziende come Western Digital hanno adottato i core RISC-V per le proprie soluzioni a basso consumo anni fa.

Ma l’integrazione dei core RISC-V personalizzati nell’ecosistema Apple richiede all’azienda di preparare uno stack software e garantire che tutto funzioni perfettamente. È qui che entrano in gioco i programmatori che hanno familiarità con RISC-V e l’architettura vettoriale di Arm.

Dato che Apple sta già lavorando su soluzioni RISC-V, è probabilmente solo questione di tempo prima che l’azienda sostituisca alcuni tipi di core con RISC-V. Tuttavia, resta da vedere fino a che punto Apple sarà disposta a spingersi con i suoi progetti RISC-V. RISC-V attualmente si concentra su applicazioni a prestazioni inferiori, ma l’ISA si sta sviluppando rapidamente e presto emergeranno i primi progetti RISC-V ad alte prestazioni.