Apple, la funzionalità Private Relay non sarà disponibile in tutti i paesi

In occasione dell’evento WWDC 2021 tenutosi nella giornata di ieri, dedicato agli sviluppatori di applicazioni per i suoi dispositivi e sistemi operativi, Apple, tra le altre cose, ha presentato anche un nuovo servizio a pagamento chiamato iCloud+, che comprenderà una serie di funzionalità che puntano a fornire una maggior privacy ai propri utenti.

Ad esempio, abbiamo “Hide My Mail”, che consente di generare indirizzi e-mail casuali per registrarsi a siti o servizi a cui non vigliamo subito fornire i nostri dati, oppure la possibilità di collegarsi a un numero illimitato di telecamere di sicurezza. Tra le novità abbiamo anche “Private Relay”, il quale si comporterà come una sorta di VPN, impedendo a provider o eventuali malintenzionati di monitorare la nostra attività di rete. L’opzione, che funzionerà solo con Safari, invierà prima di tutto il traffico verso un server gestito da Apple, privandolo del suo indirizzo IP, dopodiché sarà mandato ad un secondo server amministrato da una terza parte che gli assegnerà un IP temporaneo ed infine giungerà al sito di destinazione.

Purtroppo, una tale pratica non è consentita dalle restrizioni normative presenti in alcuni paesi del mondo. Infatti, come riportato dai colleghi di Reuters, la compagnia ha affermato che “Private Relay” non sarà disponibile in Cina, Bielorussia, Colombia, Egitto, Kazakistan, Arabia Saudita, Sud Africa, Turkmenistan, Uganda e Filippine.

Non è la prima volta che Apple è stata costretta a scendere a compromessi per uno dei suoi mercati più grandi, quello cinese. Infatti, nel 2018 aveva deciso di memorizzare le chiavi private degli account iCloud degli utenti cinesi all’interno di server dislocati sul loro territorio, in modo che le autorità potessero accedervi previo permesso accordato dai tribunali nazionali.