Apple: le nuove tastiere con switch a forbice sono in arrivo e non solo su MacBook Pro

Secondo quanto emerso da una pubblicazione di DigiTimes, Apple si starebbe muovendo per portare la tastiera con switch a forbice, reintrodotta a fine 2019 sul nuovo MacBook Pro 16, anche su altri MacBook e su altri suoi prodotti, come la Magic Keyboard e la Smart Keyboard che verrà utilizzata per i nuovi iPad Pro in uscita nel corso del 2020.

Secondo alcune indiscrezioni Apple avrebbe dovuto abbandonare il controverso meccanismo a farfalla nelle sue tastiere per notebook già nel 2019, ma purtroppo non è successo. Gli ultimi rumor indicano che la nuova tastiera verrà introdotta nella seconda metà del 2020.

La notizia torna ad animare le speranze degli utenti MacBook che aspettano questo giorno con impazienza. Il malcontento generale non era di certo un segreto: durante la parentesi temporale in cui Apple ha montato sui suoi MacBook la tastiera con meccanismo a farfalla le lamentele sono state molte, principalmente a causa dei numerosi problemi riscontrati durante l’utilizzo, tanto da costringere Apple ad avviare un programma di sostituzione gratuito per tutti i casi di evidenti problemi alla tastiera.

Ma quando debutterà la nuova tastiera a forbice? Presto o tardi? In effetti le indiscrezioni a riguardo sono molteplici e molto spesso una smentisce l’altra. Nel rapporto di DigiTimes però si può leggere che potrebbero debuttare su un aggiornamento del MacBook Pro da 13 pollici in arrivo nella prima metà dell’anno, inoltre nello stesso periodo il nuovo meccanismo potrebbe arrivare anche su Magic Keyboard.

Come già detto in precedenza, anche la Smart Keyboard verrà aggiornata, e non solo con il meccanismo a forbice. Apple infatti prevede di migliorarla inserendo anche tasti retroilluminati e di annunciarla insieme alla nuova generazione di iPad Pro.